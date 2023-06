Des créatrices partagent la culture autochtone grâce à la mode en Saskatchewan

En Saskatchewan, des créatrices autochtones utilisent des couleurs et symboles reflétant leurs origines dans leurs vêtements afin de faire rayonner leur culture et la mode contemporaine.

Dans le cadre de la Semaine internationale de la mode autochtone à Regina, plusieurs créations artistiques ont été dévoilées au public.

La créatrice Chelsea Nokusis, originaire de la Première Nation de Peepeekisis en Saskatchewan, explique qu’elle fusionne les tendances contemporaines avec les éléments vestimentaires de la culture autochtone pour créer sa propre marque, Chelsea's Cree-ations.

En grandissant, je n'ai jamais vu des créations pareilles et je voulais vraiment introduire cela dans notre culture, dans la mode, pour que nos gens puissent les porter lors de remises de diplômes, de galas ou de tout autre événement de ce genre , indique-t-elle.

Des mannequins lors du défilé de la Semaine internationale de la mode autochtone de Regina. Photo : Fournie par Chelsea Nokusis

Parmi ses réalisations artistiques, on peut notamment observer des couvertures traditionnelles autochtones, ainsi que des robes conçues pour divers événements.

Selon Chelsea Nokusis, sa famille a joué un rôle cardinal dans son parcours et sa réussite. Mon conjoint, qui m'accompagne depuis 16 ans, a toujours été un soutien constant et m'a apporté une aide précieuse , souligne-t-elle.

Une autre créatrice, Tanya Straightnose, déclare avoir acquis ses compétences de manière autodidacte.

Originaire de la Première Nation de Keeseekoose en Saskatchewan, elle raconte qu’elle avait fait une commande d'un chapeau perlé auprès d'un autre créateur, mais elle a finalement décidé d'en concevoir un elle-même.

En général, pour les défilés de mode, il me faut une journée de préparation, parce que je me pousse à bout. Sinon, je me donne deux jours pour faire un chapeau , précise Mme Straightnose.

Tanya Straightnose, à droite, déclare avoir acquis ses compétences de manière autodidacte. Photo : Facebook / Tanya Straightnose

Une autre participante à l'événement, Yolanda OldDwarf, souligne que chacune de ses créations a une signification précise.

D’ailleurs, la membre de la Première Nation Apsaalooke est venue à Regina depuis le Montana présenter sa marque, Sweet Sage Woman.

J'utilise plusieurs motifs autochtones pour créer mes œuvres, par exemple le cactus orchidée. C'est une fleur qui démontre la patience, car certaines d'entre elles ne fleurissent qu'une fois par an, pendant une journée , explique-t-elle.

Yolanda OldDwarf, membre de la Première Nation Apsaalooke, est venue de la ville de Billings, dans le Montana, pour présenter sa marque Sweet Sage Woman. Photo : Radio-Canada / Louise BigEagle

J'utilise également les étoiles, les montagnes et surtout les chevaux. Mon peuple est très attaché aux chevaux, donc nous entraînons nos chevaux et nous avons besoin de beaucoup de patience pour les entraîner , ajoute-t-elle.

Yolanda OldDwarf explique avoir entrepris la création de vêtements dans le but d’encourager des femmes et des hommes autochtones, en leur offrant les moyens d'agir et de s'exprimer.

Avec les informations de Louise BigEagle