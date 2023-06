Le marathon de golf de Sudbury soutient des enfants en difficulté

La collecte de fonds qui se fait dans le cadre de ce tournoi visait à recueillir, cette année, plus de 100 000 $ pour la santé des enfants. Ces fonds seront acheminés aux organismes de bienfaisance de Sudbury qui soutiennent les enfants en difficulté.

Il s’agit notamment de ceux qui sont atteints de cancer, des enfants scolarisés dans le besoin et des jeunes Autochtones ayant des problèmes de santé mentale. Le programme de santé mentale pour enfants et adolescents de Sudbury en bénéficie aussi.

Cette année, une vingtaine de golfeurs se sont inscrits à ce tournoi annuel.

On a 24 golfeurs, on va jouer au golf de 8 h le matin jusqu'à 21 h le soir. On va essayer de compléter le maximum de trous possible, puis on vise, avec les 24 golfeurs d'amasser au-delà de 100 000 $ , explique le président du comité organisateur, Jean-Paul Rains.

Plus d’enfants en bénéficient

Quand le marathon de golf de Sudbury a commencé en 2013, c’était pour soutenir la cause du cancer. Au fur et à mesure que le nombre de golfeurs a augmenté, les organisateurs ont pu relever d’autres défis en faveur des enfants de la communauté.

Jean-Paul Rains est président du comité organisateur du marathon de golf de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Il y a plusieurs autres causes dans la communauté qui sont très importantes, donc on a changé un peu le mandat, mais initialement, ça a commencé avec ma grand-mère qui a un cancer , a raconté Jean-Paul Rains.

D’autres golfeurs se réjouissent qu’on puisse aider beaucoup d’enfants dans le besoin.

J'adore qu'on donne beaucoup d'argent, puis des fonds aux jeunes, aux enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir même des souliers pour aller à l'école, des choses comme ça, ça me tient à cœur , indique Jean-Marc Montpellier qui participe pour la sixième fois au marathon.

Jean-Marc Montpellier aime également le fait que les fonds recueillis restent à Sudbury pour venir en aide aux enfants de la communauté, par le biais de l’hôpital.

Un climat favorable

Les joueurs de golf présents en ce 19 juin étaient heureux qu’il fasse beau, contrairement aux années passées où il pleuvait, ce qui n’encourageait pas les gens à venir nombreux.

Il y a deux ans, on jouait sous la pluie, pendant au moins la moitié de la journée. Mais aujourd'hui, il n’y a pas de pluie, c'est le soleil, on n’est pas mal gâtés , déclare Sébastien Leroux, un joueur de golf qui participe à l'événement pour la troisième fois.

Depuis 2013, les organisateurs ont récolté 400 000 $ pour aider les enfants en difficulté.

Avec les informations de Chris St-Pierre