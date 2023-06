Démission de Dorothy Shephard : « Ces derniers mois, ça a été un obstacle après l’autre »

Ça a été de vraies montagnes russes , confie-t-elle lundi. Si elle reconnaît avoir perdu certains pouvoirs d'un ministère qu'elle a aimé, elle ne regrette en rien sa décision.

Dorothy Shephard affirme qu'elle n'était plus en mesure de présenter des solutions aux problèmes qui concernent son propre ministère, celui du Développement social.

Blaine Higgs en mêlée de presse, le 13 juin, dans le foyer de l'Assemblée législative. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’ex-ministre affirme que le premier ministre Blaine Higgs l’empêchait de mener à bien les dossiers de son ministère. Ces derniers mois, ça a été un obstacle après l’autre , assure aujourd'hui Dorothy Shephard.

Et, si elle ne pouvait plus proposer d’initiatives au parti, elle assure que les plus vulnérables allaient en faire les frais. Une conclusion qu’elle ne voulait pas voir devenir réalité, d’où la raison de son départ.

Malgré la disparition de ses pouvoirs de ministre, elle affirme que son rôle de députée lui offre maintenant une plus grande liberté d’expression.

Des inquiétudes soulevées dès 2021

Les raisons qu'ils l'ont menée à démissionner sont les mêmes qu'elle évoquait déjà en octobre 2021 dans une lettre qu'elle avait envoyée au premier ministre. À l'époque, Dorothy Shephard écrivait à Blaine Higgs que son style de gestion menaçait de détruire son gouvernement.

Dans cette lettre de six pages rédigée à la main, dont Radio-Canada a obtenu copie lundi, Dorothy Shephard accusait le premier ministre de manquer de transparence, de faire de la microgestion, de diriger le gouvernement comme une entreprise privée et de ne pas faire confiance à ses ministres et à son personnel.

Dorothy Shephard a été ministre du Développement social après son passage comme ministre de la Santé. Photo : Radio-Canada

Monsieur le Premier Ministre, ce bateau est en train de couler parce que vous avez éloigné toutes les personnes susceptibles de le sauver , écrivait-elle.

« Vous n’avez plus d’équipe et c’est de votre faute. » — Une citation de Dorothy Shephard, ancienne ministre du Développement social

Près de deux ans après avoir écrit sa lettre, le bilan demeure inchangé, selon Dorothy Shephard.

J’ai été très claire en faisant part qu’il existe des problèmes qui ne seront ni abordés ni réglés , clame-t-elle. Si le temps passe et que rien ne change, ça ne changera pas plus tard.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, le 14 juin 2023 Photo : Radio-Canada

Le premier ministre a expliqué lundi qu'il ne répondra pas publiquement aux critiques de Dorothy Shephard. Bill Hogan, ministre de l'Éducation, assure pour sa part n’avoir aucun problème avec le style de gestion de son chef.

J'appuie complètement notre leader. Et je suis tellement satisfait de comment on travaille ensemble, donc je n'ai pas de problème , a-t-il dit.

Le premier ministre est également avare de détails concernant l'avenir des ministres et députés dissidents au sein du caucus et de leurs ministères respectifs. Il reste muet concernant la voie qu’il compte emprunter pour se sortir de la crise politique dans laquelle se trouve son caucus.

Appui des citoyens de Saint-Jean

Si Dorothy Shephard s'inquiète de son avenir au sein du caucus conservateur, elle s'est encore plus souciée de la manière dont sa démission serait reçue dans sa circonscription.

Certains résidents de Saint-Jean Lancaster auraient voulu la voir rester au sein du Cabinet. Certains l’ont même contactée, mais dans l’ensemble, elle dit avoir reçu surtout de bons commentaires.

Dorothy Shephard, le 15 juin 2023, jour où elle a quitté son poste de ministre du Développement social. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

L’un d’eux, Zeb Lisik, estime que la députée a fait le bon choix en claquant la porte.

Normalement, j’aurais tendance à dire qu’elle devrait rester si elle veut faire entendre son opinion, mais si de toute façon personne ne l’écoute, aussi bien s’en aller et miser sur la sensibilisation , affirme-t-il.

Même son de cloche chez Dave Martin, un père de famille de la région. Toutes les personnes à qui j’ai parlé sont d’accord là-dessus : elle représente les gens de Saint-Jean , dit-il. La position de Higgs, ce n’est pas ce que le public veut.

Cet appui des résidents de Saint-Jean rassure la députée qui affirme qu'elle ne sait pas si elle se représentera si Blaine Higgs est toujours à la tête du parti.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano et avec des informations de Jacques Poitras