Qui est Nicolas Brunette, le Gatinois qui a remporté Survivor Québec?

Le Gatinois Nicolas Brunette a été sacré grand vainqueur de la première saison de Survivor Québec. En plus du convoité titre de dernier survivant, il a remporté la somme de 100 000 dollars, au terme des 44 jours de compétition et d’isolement aux Philippines.

Cette victoire, c’est le dépassement de mon plus grand rêve , a déclaré Nicolas Brunette, mordu de la version américaine de Survivor et qui espérait depuis plus de 10 ans participer à une telle émission.

La cagnotte remportée va lui permettre de réaliser son deuxième rêve : devenir papa.

« Une partie de cet argent-là s’en va dans des économies pour quand mon copain et moi serons prêts à adopter. » — Une citation de Nicolas Brunette, tout premier gagnant de l’émission Survivor Québec.

Ce dernier garde le secret de sa victoire depuis son retour au pays à la fin du mois de mars dernier. Personne ne le savait. Je ne l’ai pas dit à mes parents, à mes amis. Mon chum ne le savait pas , a-t-il raconté en riant.

Âgé de 25 ans, Nicolas Brunette a fait ses études à l'École Polyvalente Le Carrefour, puis au Cégep de Gatineau. Il travaillait jusqu'à présent comme agent en communications et marketing pour un organisme à but non lucratif. Il se prépare à de nouvelles aventures professionnelles, puisqu’il déménagera en juillet à Montréal avec son conjoint. Une décision prise avant même sa participation à l’émission, précise Nicolas Brunette.

Le plaisir de jouer

Le vainqueur de Survivor Québec a mentionné avoir beaucoup appris tout au long de cette aventure : à faire du feu et à pêcher, à se contenter d’une portion quotidienne minimale de riz pour survivre, mais aussi à délaisser des stratégies prédéterminées pour mieux s’adapter au jeu et à tisser des liens avec le groupe incroyable de participants de cette première mouture québécoise.

Pour se préparer, le jeune aventurier a visionné plusieurs saisons de Survivor. J’ai regardé différentes stratégies, différentes façons d'approcher le jeu, qui ont fonctionné , a-t-il confié.

Éliminé à mi-parcours, Nicolas Brunette a toutefois pu poursuivre l’aventure sur l’île de la Rédemption. Après 15 jours d’exclusion et quatre défis remportés, il a pu réintégrer la compétition. L’exploit lui a d'ailleurs valu d’être surnommé le roi de la Rédemption, par un autre Gatinois, l’animateur de l’émission Patrice Bélanger.

La suite de l’aventure l’a mené jusqu’en finale, dimanche. Loin d’être le participant le plus athlétique, de son propre aveu, Nicolas Brunette a su faire preuve de stratégie pour remporter la compétition.

Parmi les 20 candidats de Survivor Québec, il faisait partie des cinq participants venant de Gatineau et de Chelsea.

Une deuxième saison de Survivor Québec a déjà été annoncée pour 2024. Patrice Bélanger en assurera de nouveau l’animation.

Avec les informations de Camille Bourdeau