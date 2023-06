Un événement encore plus festif, c’est l’objectif que se donnent les organisateurs à l'occasion du 10 e anniversaire. Les Terrasses urbaines Cogeco se tiendront sur la rue Saint-Germain, entre l’avenue de la Cathédrale et Belzile, qui sera fermée à la circulation automobile du 14 juillet au 13 août.

Lundi, les organisateurs ont dévoilé les détails de la programmation pour l'été 2023.

« On sait que c’est au-dessus de 200 000 personnes qui vont passer durant les 31 jours. » — Une citation de Tommy Lemieux-Cloutier, président des Terrasses urbaines Cogeco

Comme nouveauté cette année, il y aura la participation du Festibus. L'autobus surmonté d’une scène proposera notamment des performances d'une animatrice, d'humoristes, et de musiciens.

Kédina Fleury Samson est la directrice de la station Flo FM et est l'une des partenaires de l'événement. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

La responsable de l’ambiance musicale en collaboration avec le Festibus est enthousiaste face à la programmation.

« C'était un incontournable pour nous de s'associer à la mise en lumière de nos artistes. » — Une citation de Kédina Fleury Samson, directrice de la station Flo FM

Kédina Fleury Samson précise que plusieurs styles de musique seront mis à l'honneur.

Clin d'œil aux Jeux du Québec

Le 10e anniversaire des Terrasses urbaines Cogeco coïncide avec les 57e Jeux du Québec à Rimouski. Il était important pour le président, Tommy Lemieux-Cloutier, de les intégrer dans la programmation.

On travaille de pair avec les Jeux du Québec cette année. [Ils] ont une zone des Jeux tout juste dans le parking des vétérans, à côté des Terrasses Cogeco, donc il va y avoir davantage d'animation , précise M. Lemieux-Cloutier.

Tommy Lemieux-Cloutier est président des Terrasses urbaines Cogeco et propriétaire de restaurants à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Un brin de défi

Les Terrasses urbaines Cogeco sont une façon de mettre en valeur les commerçants, les restaurateurs et les tenanciers de bar du centre-ville, précise le président-directeur général de la SOPER , Jean Létourneau.

Il y a des avantages sur leur notoriété et leur finance personnelle. […] On sait que le milieu de la restauration est difficile. Dans les dernières années, le coût de l'assiette a augmenté et ils doivent le refiler à leur consommateur , ajoute-t-il.

Le président-directeur général de la SOPER, Jean Létourneau, se réjouit du retour de l'événement. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Tommy Lemieux-Cloutier est aussi propriétaire d'un restaurant. Pour lui, l’événement est aussi effrayant qu’excitant puisqu’il requiert d'énormes dépenses pour son entreprise. De plus, la question de la pénurie de main-d'œuvre est toujours présente.

On sait que le pire, on l'a vécu. On a passé au travers des années COVID en livrant quand même un événement avec plein de contraintes de temps, avec une pénurie de main-d’œuvre jamais vue auparavant. Le pire est derrière nous. On a quand même du travail, on a des défis encore bien présents , mentionne M. Lemieux-Cloutier.

« Au niveau de la main-d’œuvre, on sent déjà que le pire est derrière, les gens viennent porter leur CV. » — Une citation de Tommy Lemieux-Cloutier, président des Terrasses urbaines Cogeco

Le président ajoute que certains employés qui ont vécu la frénésie des Terrasses ont tendance à vouloir revivre l'expérience.