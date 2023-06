Cette hausse de près de 300 passeports journaliers et pour la fin de semaine vendus indique que les festivaliers apprécient l’ensemble de la programmation, selon Julien Pinardon. De ce point de vue, il estime que l'événement est une franche réussite.

Les conditions météo du samedi ont toutefois forcé l’équipe du Festival à déplacer ses spectacles extérieurs vers des scènes intérieures. Un plan B qui s’est somme toute bien déroulé, d’après la nouvelle directrice générale du Festival, Myriam Sénéchal.

La prestation de Vulgaires Machins a particulièrement été appréciée du public, croit le directeur général sortant du Festival. Le retour de Vulgaires Machins ici à Tadoussac après 17 ans d’attente, c’est mon spectacle coup de cœur. Je vais garder ce souvenir gravé longtemps dans ma mémoire , souligne-t-il.

L’ajout d’une nouvelle scène et de spectacles pop-up sur le traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine ont égayé le public. Beaucoup de gens arrivent par la 138, donc ça les met dans l’ambiance , explique Julien Pinardon.

L’équipe du Festival s'attelle maintenant aux Soirées d’été au Jardin, une série de sept spectacles présentés de juin à septembre en extérieur et en intérieur.

« On a notre série de spectacles d’été qui débute le 28 juin. On a juste cette semaine pour ramasser et fermer les affaires du Festival, puis on tombe vite dans les spectacles d’été. »