Une transaction de 37 M$ pour la construction du pôle d’échange de Sainte-Foy

Cette acquisition s'inscrit en marge de la construction du pôle d'échange de Sainte-Foy et de l'élargissement du boulevard Laurier , explique par écrit la porte-parole du Bureau de projet, Miriam Bart-Dumont. La Ville doit faire ces travaux avant l'arrivée du tramway.

« Il s’agit de la plus grosse acquisition effectuée par la Ville en lien avec le projet du tramway. » — Une citation de Miriam Bart-Dumont, conseillère en communication, Bureau de projet du Tramway

Le montant de la transaction est de 37 millions de dollars, dont 27,9 millions serviront à la construction d'un stationnement souterrain pour remplacer 403 des cases actuelles qui seront éliminées en raison des nouveaux aménagements liés au tramway. Le bâtiment, occupé par le ministère de la Justice, héberge 1200 personnes. C'est ce qui est précisé dans un sommaire décisionnel qui sera soumis au conseil municipal demain.

Le montant octroyés pourrait être plus généreux. « La portion que la Ville doit débourser pour la construction du stationnement pourra être révisée à la hausse en raison des frais excédentaires raisonnablement engagés par le vendeur pour la construction du stationnement découlant d'une force majeure », est-il écrit dans le sommaire.

C'est iA Groupe financier qui va se charger de faire les travaux de construction du stationnement souterrain. Le chantier doit se mettre en branle dans les prochains jours pour une durée de 28 mois, précise iA Groupe financier par courriel.

Fin d'un litige

Dans un autre sommaire, la Ville de Québec indique être parvenue à une entente à l'amiable avec le propriétaire du Canadian Tire, toujours sur la route de l'Église. La Ville avait besoin d'une parcelle de terrain pour permettre l'élargissement du boulevard Hochelaga en vue de la construction du tramway. Il fallait faire les aménagements pour donner aux automobilistes une voie de contournement avant de lancer les travaux sur le boulevard Laurier. Ces travaux sont déjà terminés.

Des procédures d'expropriations avaient été lancées en 2019. Le montant final de la transaction est 1,1 million de dollars. La Ville avait déjà versé 800 000 dollars.

Une parcelle du terrain appartenant à Canadian Tire était nécessaire pour permettre l'élargissement du boulevard Hochelaga en vue de la construction du tramway. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Le directeur général de la Ville de Québec, Luc Monty, a confirmé il y a quelques semaines que le rythme des acquisitions allait augmenter cette année. Il y a eu des discussions ou des projets d'entente pour tous les terrains , a-t-il précisé 6 juin. La Ville doit avoir terminé le processus avant la première pelletée de terre prévue au printemps prochain.

17 M$ pour De Rochebelle

Toujours dans le même secteur, la Ville annonce également qu'elle versera jusqu'à 17 millions de dollars au Centre de services scolaire des Découvreurs pour l'acquisition d'une partie des terrains de l'école secondaire De Rochebelle pour permettre le passage du tramway sur le campus. Une entente de principe est intervenue en avril dernier pour relocaliser deux terrains de soccer. Les travaux doivent commencer sous peu.

La Ville lui verse une indemnité sous forme d'avance pour éviter une rupture de service aux élèves en attendant la fin des démarches d'acquisition des terrains. La Ville a entamé un processus d'expropriation, ce printemps, même si les deux parties souhaitent en arriver à une entente en bonne et due forme.