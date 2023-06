De tout temps, on se prépare quand on part en voyage. Des reportages extraits de nos archives confirment qu’une panoplie d’outils, parmi eux les guides touristiques, a été développée pour nous éviter des ennuis de toute sorte.

L’équipement d’un voyageur bien préparé

Dans la deuxième partie du 20e siècle, on a vu se développer le tourisme de masse.

De plus en plus, on se déplace loin de sa maison.

On ne se limite plus aux attractions touristiques près de chez soi. Les cinq continents deviennent des destinations à explorer.

Cependant, voyager implique un certain niveau de planification et de préparation.

L'animatrice Dominique Lajeunesse s'entretient avec un spécialiste du voyage à propos d'objets utiles en voyage.

Dans cette perspective, l’animatrice de l’émission Au jour le jour, Dominique Lajeunesse, reçoit le spécialiste en information-voyage de la librairie Ulysse, Gérald Pomerleau. Il nous présente des objets qui peuvent nous rendre la vie plus facile à l’étranger dans cet extrait du 14 juin 1985.

On parle ici de convertisseurs de voltage et de fiches électriques adaptées, d’accessoires pour l’hygiène, comme de la gelée de savon en tube pour la lessive et même de brosses à dents miniatures.

En ce qui concerne la sécurité, il existe une variété de sacs qui s’attachent à la taille ou se placent autour du cou et qui protègent des voleurs les pièces d’identité ou encore l’argent.

Des guides qui renseignent les voyageurs…

Un voyage est généralement plus agréable quand on connaît un tant soit peu la destination où l’on planifie prendre ses vacances.

C’est en Angleterre et en Allemagne que les premiers guides de voyage ont été publiés il y a de cela un peu plus de deux siècles.

L'animatrice Céline Galipeau discute guides de voyage avec le chroniqueur Normand Cazelais.

Le 30 décembre 1986, l’animatrice du Montréal ce soir, Céline Galipeau, discute avec le chroniqueur Normand Cazelais de guides de voyage qui décrivent différentes parties du monde et qui s’adressent à différentes clientèles.

Normand Cazelais nous présente notamment un guide sur le voyage dans les pays tropicaux, une version française des guides American Express sur Venise ainsi que le guide Birnbaum’s qui traite en détail des États-Unis.

Le chroniqueur soumet aussi un guide spécialisé et luxueux d’Alexis Lichine sur les vignobles et vins de France.

… parfois à prix doux et hors des sentiers battus

Le saviez-vous? Les Guides du Routard soufflent leurs 50 bougies en 2023.

La première publication de ce guide en 1973 s’intéressait tout particulièrement au Népal.

Son créateur, Philippe Gloaguen, visait avec ce guide une clientèle pas trop fortunée, qui désire courir le monde hors des sentiers battus, qui refuse le voyage organisé et recherche l’adresse originale ou encore confidentielle.

Christiane Charette s'entretient avec Philippe Gloagen sur le Guide du Routard sur le Québec.

Le 28 mars 1996, Philippe Gloaguen est de passage à Montréal pour présenter son guide consacré au Québec.

Il est alors reçu par l’animatrice Christiane Charette à l'émission Christiane Charette en direct.

Avec sa verve habituelle, l'animatrice demande comment les Guides du Routard sont rédigés.

Philippe Gloaguen explique qu’outre une équipe permanente, on consulte des experts externes pour des sujets particuliers.

C’est ainsi que pour une rubrique sur la prévention des maladies tropicales, le Guide du Routard fera appel à un ou une médecin qui se spécialise dans leur traitement.

Christiane Charette discute ensuite spécifiquement du guide arpentant le Québec.

Philippe Gloaguen avoue qu’à cause de la spécificité culturelle et historique du Québec, le Guide du Routard qui explorait le Canada n’était pas suffisant.

Ce nouveau guide, assure-t-il, cherche aussi à rappeler aux voyageurs français qu’il existe des différences appréciables entre la France et le Québec.

C'est notamment vrai en ce qui concerne les expressions utilisées dans la langue française de l'Hexagone et du Québec.

L’entrevue se termine par un test des connaissances des termes linguistiques québécois pour Philippe Gloaguen.

Il s’en tire de manière honorable.