Une coalition réclame un dépôt rapide du plan de protection du caribou

Une coalition de groupes environnementalistes craint que le dépôt de la stratégie de protection du caribou soit retardée en raison des feux de forêts qui ravagent le nord de la province. Le plan de Québec était attendu en juin.

La déclaration, la semaine dernière du ministre canadien de l'Environnement et du changement climatique Steven Guilbeault, qui s'est dit prêt à repousser son ultimatum quant à la publication de la stratégie du Québec, ne les a pas rassurés.

C’est un plan qui est attendu depuis des années, il devait être livré, il a été repoussé, repoussé… Et entre-temps, on sait que le caribou ne va pas bien, que son habitat se dégrade , se désole Margaret Kraenzel, co-porte parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs.

La stratégie devait être déposée avant la fin de 2021. Elle a par la suite été reportée pour laisser place à la consultation de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

Au-delà du plan de rétablissement, c'est l'intervention sur le terrain qui est urgente , souligne la biologiste.

Des solutions intérimaires exigées

La coalition demande aussi à Québec de mettre en place des mesures intérimaires, d’ici à la mise en œuvre de sa stratégie pour protéger le cervidé.

Les membres suggèrent au gouvernement et à l’industrie forestière de limiter les coupes aux secteurs ayant déjà brûlés ou été affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. L'exploitation de ces territoires restent accessibles à l’industrie et sans conséquence pour l'animal lorsqu'ils sont situés dans des secteurs sans intérêt pour le caribou.

Les caribous de la Gaspésie font partie du dernier troupeau vivant au sud du fleuve Saint-Laurent. Photo : SEPAQ/Denis Desjardins

Il y a certaines zones qui sont connues pour être fréquentées par les caribous [...] et, de manière intérimaire, on ne devrait plus avoir le droit de faire des travaux forestiers dans ces zones tant qu’on n'a pas de stratégie , croit Pascal Bergeron, porte-parole d’ Environnement Vert Plus.

Ça commence à être la crédibilité du Québec à l’échelle internationale qui est en jeu sur ce dossier- là , poursuit-il, en faisant référence aux engagements pris quant à la protection de la biodiversité, lors de la COP-15, qui s’est déroulée en décembre dernier à Montréal. Les signataires s’étaient alors engagés à protéger 30 % de leur territoire d’ici 2030.

Margret Grenier, présidente de la Société de conservation ZICO de la Baie-de-Gaspé, réitère pour sa part la demande de retrait du régime d’exception permettant l’exploration minière dans l’habitat du caribou de la Gaspésie. La protection du caribou et de son habitat ne peut se réaliser que dans l’optique globale d’un écosystème sain et suffisant , indique Mme Grenier dans le communiqué publié par le groupe.

Au centre d'une saga entre Québec, Ottawa, l'industrie forestière et les Premières Nations, le caribou forestier est actuellement en danger d'extinction.

Il ne resterait pas plus d'une trentaine de caribous montagnards de la Gaspésie, vivant dans les Chic-Chocs.

Six femelles potentiellement gestantes ont été mises dans des enclos de maternité et devraient être relâchées, avec leurs faons, à la fin de l'été.

D'autres troupeaux, comme ceux de Val-D'Or et de Charlevoix vivent désormais en enclos par mesure de protection.