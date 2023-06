Les citoyens et les établissements alimentaires sont invités à réduire leur utilisation de plastiques à usage unique dans une nouvelle campagne de sensibilisation amorcée aujourd’hui par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Cette initiative s’inscrit dans l’optique de l’interdiction fédérale de fabriquer, d'importer et de vendre certains plastiques à usage unique à partir de décembre 2023.

La CMQ , qui regroupe près de 828 000 citoyens et 28 municipalités, en compagnie de l’Association Restauration Québec (ARQ) et de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA), cible particulièrement quatre objets de plastique à usage unique : les pailles, les bâtonnets à mélanger, les ustensiles et les récipients alimentaires.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « 6 % des matières recyclables qui sont réceptionnées au centre de tri de Québec sont en plastique et 90 % d'entre elles sont des plastiques à usage unique », affirme Charles-Éric Bernier, directeur de l'environnement de CMQ. Photo : Gracieuseté de la Communauté métropolitaine de Québec

Cette campagne est nécessaire pour des consommateurs qui auront de la difficulté à avaler la pilule, croit le président de l’ ARQ , Hugues Philippin.

« Il est même probable que le client en prenne ombrage en pensant qu’on lui enlève un service. » — Une citation de Hugues Philippin, président de l’Association Restauration Québec

La durée de vie des plastiques à usage unique et leur utilisation en hausse constituent un problème, selon le directeur de l'environnement de la CMQ , Charles-Éric Bernier.

Chaque année, 2000 tonnes d'objets faits des quatre plastiques à usage unique ciblés par cette campagne sont traitées au centre de tri de Québec, affirme le directeur de l'environnement de la CMQ .

Créer une habitude

Des sondages réalisés par la CMQ ont permis de découvrir que les citoyens sont conscients des problèmes qu’engendre l’utilisation des plastiques à usage unique, mais qu’ils n’ont pas l’habitude d'avoir une solution de rechange.

Un second sondage sera réalisé après la campagne de sensibilisation en septembre.