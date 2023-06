L'Hôpital de Hull fermera jusqu’à 83 lits d’hospitalisation durant la période estivale, dans le cadre d’un processus de modulation. Du côté des représentants des patients, on s’inquiète que la situation engendre des délais supplémentaires au bloc opératoire et aux urgences.

Le nombre de lits d’hospitalisation impacte directement les disponibilités au bloc opératoire ainsi que les transferts de patients admis aux urgences vers les unités de soins. Selon la directrice des soins infirmiers au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Maria Cloutier, une centaine de ces lits en moyenne s’avère non disponible au niveau régional depuis un an et demi.

[Le nombre de lits disponibles] est variable, en moyenne. Selon la disponibilité des ressources, on va moduler le nombre de lits. Dès que c’est possible, on ouvre des lits, [sinon], en lien avec la sécurité et le personnel, on va mettre des lits non disponibles , explique Mme Cloutier.

Maria Cloutier, directrice des soins infirmiers au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

Il n’y aurait toutefois pas de différence en comparaison avec l’année dernière, selon la directrice des soins infirmiers du CISSS de l'Outaouais, que ce soit pour l’Hôpital de Hull, ou pour la région dans son ensemble.

Actuellement, c’est sur qu’on a des délais pour la clientèle admise à l’urgence et qui doit monter aux unités de soins et on sait qu’on a moins de lits disponibles pour la chirurgie. Par contre, est-ce qu’il y a un délai supplémentaire qui s’ajoute sur la situation actuelle ? La réponse est non , ajoute Mme Cloutier.

Plusieurs unités de l'Hôpital de Hull sont actuellement ouvertes de façon partielle en raison notamment du manque de personnel. Le CISSS de l'Outaouais assure cependant que l’objectif est de maximiser les unités afin de les conserver ouvertes et ainsi rendre indisponibles le moins de lits possible.

Le nombre de lits disponibles à l'Hôpital de Hull sera moduler en fonctions des ressources disponibles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une priorisation des chirurgies continuera par ailleurs d’être réalisée au cours de l’été par le biais d’un comité. Des blitz d’interventions chirurgicales seront également mis en place, par période, afin d’améliorer le rendement du bloc opératoire, fait valoir le CISSS de l'Outaouais.

Les congés du personnel au cœur des interrogations

Du côté des représentants des patients, la mise en indisponibilité des lits d'hôpitaux durant la période estivale suscite des interrogations et notamment en ce qui concerne les congés du personnel hospitalier. Pour l’été à venir, aucune vacance n’a été refusée au personnel de l’Hôpital de Hull.

Affirmant que l’enjeu de la fermeture des lits remonte aux années antérieures à la pandémie de COVID-19 et que les questions qu’il soulève n’ont jamais véritablement obtenu de réponses, le président du Conseil pour la protection des malades, Pierre Brunet, soutient que les congés du personnel ne devraient pas avoir préséance sur les services des établissements.

Pierre Brunet, président du Conseil pour la protection des malades (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« On ne peut pas dire d’un côté de la bouche qu’on est là pour vous et de l’autre dire qu’on donne des vacances à tout le monde pour qu’ils voient leurs enfants. » — Une citation de Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Pour la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO), Karine D’Auteuil, la fermeture des lits va indéniablement avoir un impact sur les délais aux urgences et en chirurgie. L'Hôpital de Hull n’aurait toutefois pas d’autre choix que d’y avoir recours, s'il veut continuer à prodiguer des soins sécuritaires, précise Mme D'Auteuil.

Précisant que le fait d’accorder l’ensemble des congés au personnel de l'Hôpital de Hull ne découle pas d’une entente entre l’employeur et le syndicat, Mme d’Auteuil assure que la direction est bien au fait que les professionnels en soins sont à bout de souffle et qu’ils ont besoin de leurs congés estivaux.

Quelles solutions pour l’avenir ?

S’ils ne s’entendent pas sur la question des congés, Mme d’Auteuil et M. Brunet sont en revanche en accord pour dire que davantage de travail doit être réalisé en amont pour trouver des solutions.

M. Brunet s'interroge pour sa part sur l’analyse des solutions explorées par les établissements avant d’envisager la fermeture des lits, soutenant que les gestionnaires et bureaucrates des ministères devraient en faire plus pour empêcher ces restrictions.

Avant de dire qu’on ferme des lits, est-ce qu’on a parlé à nos partenaires ? Est-ce qu’on s’est assuré qu’il n’y avait pas d’autres mondes de disponibles ? Est-ce qu’on a parlé aux infirmières auxiliaires, dont plusieurs de ces personnes-là ont beaucoup d’expérience et pourraient aider ? énumère-t-il.

Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Soulignant la récurrence de l’enjeu, Mme d’Auteuil évoque pour sa part que des discussions doivent avoir lieu avec l’employeur au sujet de l’aménagement du temps de travail.

[Il s’agit aussi] de voir avec les gestionnaires et les effectifs en place pour faire un portrait concret des effectifs présents, de prévoir le coup et pas d’arriver en catastrophe à la dernière minute [en étant surpris] des congés estivaux qui s’en viennent.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Rémi Authier