Au début du mois de juin, Carlie Boisvert et plusieurs membres de Sauvetage bénévole Outaouais, ont suivi une formation accélérée de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), afin de devenir pompiers auxiliaires. L’organisation avait fait appel à des renforts il y a quelques semaines, vu le nombre et l’ampleur des brasiers qui font toujours rage dans le nord du Québec.

Carlie Boisvert a renoncé aux quelques semaines de congé qui lui restaient avant d’entamer sa résidence en médecine à Kingston, en Ontario. Elle tenait absolument à prêter main-forte à sa région natale, où sa mère réside toujours.

Le chef d’antenne du Téléjournal Ottawa-Gatineau, Mathieu Nadon, s’est entretenu, alors qu’elle se trouvait à Dolbeau-Mistassini.

Carlie Boisvert a d'abord été déployée en Abitibi-Témiscamingue. Photo : (Gracieuseté : Carlie Boisvert)

Cela fait plus d’une semaine que vous combattez les feux de forêt. Décrivez-nous votre quotidien.

C'est un peu chaotique. En ce moment, je viens de revenir de la ligne de feu, donc j'ai encore un peu de cendres dans le visage.

Nos journées commencent à 6 h le matin et se terminent à 6 h le soir.

En ce moment, on travaille surtout à éteindre les dernières boucanes qui menacent des municipalités, des chalets et des communautés.

D’autres équipes sont envoyées sur de nouveaux feux. Ça change chaque jour.

Les journées sur le terrain sont longues. Elles commencent à 6h et se terminent à 18h. Photo : (Gracieuseté : Carlie Boisvert)

Concrètement, à quoi ressemble ce que vous faites?

C'est très physique et extrêmement manuel. Dépendamment de la mission, on va devoir amener les pompes à eau et les tuyaux et trouver un plan d'eau pour arroser des fumées, arroser des flammes. On a aussi beaucoup de travail avec la pelle et les haches pour pouvoir enterrer différentes fumées.

Ce qu’on voit à la télé, les images de pompiers qui arrosent des flammes, c'est impressionnant, mais c’est seulement une partie de la bataille, mais la guerre n’est pas gagnée.

Une fois que les flammes ne sont plus visibles, ça continue de brûler creux sous terre. Le feu se propage alors tranquillement, mais ça ne prend qu’une petite brise et un peu de chaleur pour que ça reparte.

Une fois que les flammes ne sont plus visibles, les pompiers de la SOPFEU doivent encore repérer les points de chaleur. Photo : (Gracieuseté : Carlie Boisvert)

Sentez-vous que vos efforts font une différence?

On n’a pas l’ensemble de la vision, mais on voit beaucoup de progrès, donc c'est encourageant. Les équipes travaillent très fort. C'est un combat logistique chaque jour pour déterminer où envoyer chaque équipe, quoi prioriser. Mais oui, ça semble bien fonctionner.

Personnellement, qu’est-ce que ça vous apporte cette expérience?

J'ai ma famille qui est à Val-d'Or, en Abitibi, et qui est affectée par les feux, donc ça vient me toucher.

J’ai grandi dans le nord du Québec et de savoir que mes forêts sont en train de brûler, ça vient me chercher. Je crois que c'est notre responsabilité à tous de prendre soin de notre Québec.

Il y a vraiment un sentiment d'entraide qui règne au sein de la communauté. On se déplace dans différentes municipalités et les gens nous reçoivent très bien. C'est très beau de voir le Québec se tenir la main comme ça.

Croyez-vous que cette saison de feux de forêt record va contribuer à une réflexion collective? Est-ce que ça va nous aider à être mieux préparés à ce genre d’événement?

C’est un moment marquant pour le Québec. On réalise que les changements climatiques vont probablement empirer les feux de forêt.

C'est dommage qu'on en soit arrivées là, qu'on ait dû attendre que la situation soit hors de contrôle avant de mettre des ressources en place.

La SOPFEU est fantastique avec sa gestion. Je suis assez impressionnée. Ça va être une bonne année d'apprentissage et je suis confiante que dans le futur, on va pouvoir apprendre de cette expérience, en espérant que ça n'arrive pas trop souvent.

Carlie Boisvert espère que le Québec sera mieux préparé à l'avenir pour affronter les feux de forêt. Photo : (Gracieuseté : Carlie Boisvert)

Avant votre départ, vous n’étiez pas certaine de pouvoir assister à votre graduation à l’Université d’Ottawa. Est-ce que vous avez pu vous y rendre?

Oui. J'ai d’abord été déployée à Val-d’Or, et j’ai ensuite appris qu’on avait besoin de renfort à Roberval. En me rendant là-bas, j’ai pu m'arrêter à Ottawa quelques heures pour ma graduation. C'est toute une façon de terminer mes études!

Qu’est-ce qui vous attend dans les prochains jours et les prochaines semaines?

Je continue la semaine prochaine avec mon équipe. On a encore beaucoup de travail à faire, puisque beaucoup de points chauds risquent de se rallumer avec la belle température annoncée.

Mais en juillet, je vais devoir retourner à Kingston pour continuer mes études de médecine, pour me spécialiser en chirurgie obstétrique.

Carlie Boisvert dit qu'elle restera marquée de ces vastes territoires détruits par les feux de forêt. Photo : (Gracieuseté : Carlie Boisvert)

Qu’est-ce que vous allez garder de cette expérience?

C'est certain que c'est une expérience qui est très dure mentalement et physiquement. Il faudra voir quelles seront les répercussions mentalement. Être entourée d'arbres brûlés et de cendres à perte de vue, ce sont des images qui vont rester avec nous pour la vie.

Mais nos équipes sont fantastiques. Ce sont des gens qui veulent aider, qui ont la volonté de protéger nos forêts du Québec. Cet esprit d'équipe qui règne ce sera parmi les meilleurs souvenirs de mon expérience.