Hausse du prix de l’immobilier : un mal pour un bien, selon François Legault

Le premier ministre était de passage dans les Laurentides pour une annonce en agriculture, mais, le 1er juillet approchant à grands pas, c'est la crise du logement qui a occupé une grande partie de ses échanges avec les journalistes.

La crise du logement, c'est d'abord un manque de logements , a répété à plusieurs reprises M. Legault, promettant que son gouvernement travaillait d'arrache-pied à accélérer la construction de nouvelles habitations dans la province. On veut s'assurer que ça construise. On veut des marteaux, des clous qui s'enfoncent pour être capables d'avoir des logements.

Mais l'augmentation du prix de l'immobilier n'a pas semblé inquiéter le premier ministre. Il faut comprendre que c'est une conséquence du salaire moyen qui augmente , a dit François Legault.

« C'est sûr que si demain matin, les salaires étaient 10 %, 25 % plus bas au Québec, ça amènerait une baisse du prix des maisons. Il y a une conséquence au fait que les salaires augmentent, c'est que la demande est forte et ça vient faire augmenter le prix des maisons. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Pour le premier ministre, il s'agit là d' une conséquence négative d'un bien-être économique .

Mais les gens en moyenne ont plus d'argent pour s'acheter une maison , a-t-il affirmé d'un même souffle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'être capable, au niveau du logement abordable, d'aider ceux qui n'ont pas profité de ces augmentations de salaire.

Questionné à savoir s'il voyait d'un bon œil le fait que les prix de l'habitation au Québec s'approchent de ceux de Toronto et de Vancouver, M. Legault a mis une fois de plus l'accent sur la richesse qui sous-tend une telle hausse. Moi, je souhaite qu'on rejoigne l'Ontario, et même les États-Unis. Plus les salaires vont augmenter, plus le prix des maisons va augmenter , a-t-il dit.

« Je ne veux pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde le prix des maisons plus bas qu'à Toronto ou à Vancouver. » — Une citation de François Legault

À la défense de sa ministre

François Legault a également tenu à défendre sa ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, sous le coup de vives critiques ces dernières semaines.

La dernière en date : des révélations de certains médias selon lesquelles elle a réalisé un « flip » immobilier dans le quartier Rosemont il y a quelques années, une pratique légale mais critiquée qui consiste à acheter un immeuble à bas prix et à le remettre rapidement sur le marché, à un prix décuplé.

Mme Duranceau a en effet acheté en 2019, avec des partenaires d'affaires, un duplex à Montréal d'une valeur de plus de 500 000 $ pour le transformer en cinq condominiums. Chacun d'entre eux a ensuite été revendu, à des prix allant de 400 000 $ à 800 000 $.

Sa ministre a-t-elle contribué à exacerber la crise du logement? Je ne pense pas , a répondu François Legault. Le problème, ce n'est pas nécessairement [...] la spéculation. C'est qu'au Québec il manque de logements, et il faut en construire plus, plus vite.

Le passé de sa ministre comme courtière immobilière est un plus , selon le premier ministre. Sa responsabilité, c'est de développer le plus rapidement possible des logements abordables. Je pense que s’il y a une personne qui peut s'assurer que ça se construise en utilisant des méthodes créatives, c'est bien elle.

La ministre a aussi été sous le feu des projecteurs dernièrement en raison du projet de loi 31, qui prévoit, entre autres, de donner le droit aux propriétaires de refuser une cession de bail.

– Avec des informations de Myriam Boulianne