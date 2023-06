Un retour fragile à Lebel-sur-Quévillon

Les quelque 2000 citoyens avaient été évacués le 2 juin en soirée alors que des feux de forêt menaçaient la ville.

Au cours des derniers jours. Julie Paquin a vécu des montagnes russes d'émotions.

Le retour, ce n’était pas sans inquiétudes. On aurait aimé revenir dans d’autres conditions. On revient avec un feu qui est très actif, qui est encore plus gros, qui est près de la route, qui est peut-être moins menaçant pour la ville, mais qui est toujours présent. On aurait souhaité de la pluie, mais on n’en a pas eu et on n’en attend pas avant une semaine , a-t-elle confié en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Mme Paquin devait revenir à la maison puisqu'elle est une employée du centre de santé. Le travail recommençait, lundi matin, pour elle.

Après 16 jours loin de la maison, on a hâte de voir l’état de notre ville, de notre maison. Je ne crois pas qu’on aurait retardé notre retour. On serait revenu , dit-elle.

Au moment de l'évacuation, Julie Paquin s’est d’abord rendue chez une amie qui réside en Abitibi. Son conjoint qui œuvre à l’usine Nordic Kraft devait se rendre régulièrement au travail afin d’effectuer des vigies. Après une semaine, le couple s’est ensuite déplacé vers les Laurentides.

« On en a profité pour voir notre famille, nos amis. Décrocher un petit peu plus, essayer de se sentir en vacances que sinistrés » — Une citation de Julie Paquin

Elle avoue qu’en raison de la couverture médiatique, il était pratiquement impossible d’oublier ce qui se passait chez elle. Julie Paquin confie que l’anxiété était grande au moment de l'évacuation.

On est très très inquiet. Surtout quand on a su qu’il n’y avait non seulement au sud, mais en plus un feu au nord, disons qu’on a eu peur. On n’a pas juste peur pour nos maisons. C’est une vie, si le feu entre dans la municipalité, on n’a plus de travail, on n’a plus de maison, on n’a plus de ville, les amis se dispersent , met-elle en lumière.

Julie Paquin et son conjoint n’ont aucune idée de l'état de leur camp de pêche. Ils ont bien peu d’espoir qu’il ait été épargné par les flammes.

« Un moment donné, on n’a pas le choix de lâcher prise et de faire confiance aux autorités compétentes. Et de se dire qu’ils mettent des mesures en place pour sécuriser la municipalité. » — Une citation de Julie Paquin

Une ville abandonnée

L’absence de vie depuis 16 jours se fait sentir dans la ville du Nord-du-Québec. Le gazon est long et jauni. Des campements de pompiers jonchent la ville. La présence des pompiers et de la Sûreté du Québec est omniprésente. L’odeur de fumée est forte et la cendre est apparente.

Cela nous rappelle qu’on peut être évacué n’importe quand et que le feu est proche , conclut Julie Paquin.

Les évacués de Lebel-sur-Quévillon ont pu regagner leur maison, dimanche. Ils doivent, toutefois, être prêts à évacuer de nouveau en raison des conditions météo prévues dans les prochains jours.