Netflix dévoile les premières images de la téléréalité Squid Game: The Challenge 

La courte vidéo promotionnelle a été présentée samedi lors de l’événement Tudum 2023, diffusé en direct de Sao Paulo au Brésil; une sorte de mélange entre une présentation d’entreprise et un événement de type ComicCon destiné aux adeptes des productions de la plateforme, avec une centaine d’artistes sur place.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Squid Game: The Challenge, un émission de téléréalité de 10 épisodes, verra s’affronter 456 personnes dans des compétitions inspirées de la série du même nom. Le gagnant ou la gagnante repartira avec un prix 4,56 millions de dollars américains, soit plus de 6 millions de dollars canadiens; une somme record pour un jeu télévisé.

La vidéo montre d’ailleurs des participants et participantes se préparer à jouer à une version, non létale dans ce cas-ci, du jeu Feu rouge, feu vert dévoilé dans le premier épisode de la série de fiction.

Netflix a aussi profité de l’événement pour en dire un peu plus sur la deuxième saison du Jeu du calmar, dévoilant notamment trois nouveaux acteurs qui s’ajouteront à la distribution : Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon et Yang Dong-Geun. La suite de la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme n’a toujours pas de date de sortie.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Une bande-annonce pour One Piece en prise de vues réelles

Les adeptes du manga One Piece ont également pu découvrir la première bande-annonce de son adaptation en prise de vues réelles, qui est en développement depuis six ans par les studios Tomorrow.

La série de 10 épisodes racontera l’histoire de Luffy (Iñaki Godoy), un jeune aspirant pirate qui souhaite dénicher un mystérieux trésor surnommé le One Piece. Eiichiro Oda, auteur du manga créé en 1997, est d’ailleurs producteur délégué de l’adaptation. La série sera diffusée à compter du 31 août sur Netflix.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Dans le même genre, Netflix a aussi montré une courte vidéo annonçant l’adaptation en prise de vues réelles de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air (Avatar: The Last Airbender), initialement diffusée sur Nickelodeon de 2005 à 2008.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La série avait déjà été adaptée pour le grand écran en 2010 par le maître de l’horreur M. Night Shyamalan, un film qui avait été massacré par la critique, avec un score de 5 % de la part des journalistes et de 30 % de la part du public sur le site d'agrégation Rotten Tomatoes.

Avatar, le dernier maître de l’air, dont on connaît peu de détails pour le moment, sortira en 2024.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Parmi les autres extraits montrés lors de l’événement Tudum 2023, on peut souligner ceux de la saison 3 de la série Lupin, qui sortira le 5 octobre, et de la saison 3 de la série The Witcher, dont la première partie arrivera le 29 juin sur Netflix. On a aussi pu voir un aperçu de La Casa de Papel : Berlin, antépisode de la populaire série de braquage espagnole centré sur le personnage de Berlin, prévu pour le mois de décembre.