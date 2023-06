Les traversées entre l’Î.-P.-É. et la Nouvelle-Écosse suspendues pour trois semaines

Le service de traversier entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse demeurera suspendu au moins jusqu'à la mi-juillet.

Le bateau MV Confederation a subi des problèmes techniques vendredi dernier et devrait rester à quai au moins jusqu’au 10 juillet, informe Northumberland Ferries, la compagnie responsable du service dans un communiqué de presse diffusé lundi.

Il s'agit d'une situation très regrettable. Nous sommes conscients de l'impact que cela a sur nos clients et sur le service, et nous nous excusons pour les perturbations que cela entraîne , peut-on lire.

La traversée entre Wood Islands et Caribou était déjà suspendue de samedi à mardi, inclusivement.

L’équipe de Northumberland Ferries avait essayé de réparer les problèmes techniques dans le moteur du bateau durant la fin de semaine, mais sans succès.

Une nouvelle pièce du navire a dû être commandée pour procéder aux réparations.

Puisque cette partie provient d’une entreprise basée en Allemagne, la livraison ne devrait se faire que d'ici trois ou quatre semaines.

Nous travaillons en étroite collaboration avec le fabricant et faisons tout notre possible pour accélérer la livraison de la pièce afin que nous puissions reprendre cet important service en toute sécurité dès que possible, peut-on lire dans le communiqué.

Les clients seront tous remboursés

Le MV Saaremaa 1 pourra prendre le relais du MV Confederation début juillet. Ce navire se trouve actuellement au Québec.

Le MV Saaremaa 1 avait déjà été utilisé comme bateau de remplacement par Northumberland Ferries l’an dernier, après un incendie qui s'était déclaré en juillet dernier à bord du NM Holiday, un autre navire de la société.

Un incendie s'est déclaré le 22 juillet 2022 sur le traversier Holiday Island à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Gracieuseté de David Fraser

Le NM Holiday a été mis hors service de façon définitive.

Tous les clients ayant fait des réservations jusqu’au 10 juillet avec Northumberland Ferries seront remboursés.