Des citoyens contestent le projet immobilier Kali, à Québec

Le projet immobilier piloté par le groupe Medway prévoit que le bâtiment existant et le grand stationnement à ciel ouvert seront remplacés par un immeuble de cinq étages comprenant 55 logements, une garderie privée et un commerce de proximité. Le Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur doute toutefois de l’abordabilité des logements.

Le restaurant Kalimera situé à l'angle du boulevard Charest Ouest et de la rue de l'Aqueduc a récemment fermé ses portes. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

On parle de 15 % des 55 logements[...] qui seraient abordables à 1025 $ [par mois], on considère que ce n’est pas abordable pour les gens du quartier, considérant que c’est plus de 30 % des revenus des ménages de deux personnes sur trois environ dans le quartier , indique le coordonnateur du Comité, Guillaume Béliveau-Côté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le dépliant distribué par le Comité des citoyens dans les rues du quartier Saint-Sauveur. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

Le loyer mensuel moyen dans Saint-Sauveur était de 744 $ en 2022 selon le Comité, qui ajoute que le taux d'inoccupation y'est de 0,5 %.

M. Béliveau-Côté conteste aussi le processus dans lequel ce projet de cinq étages a été approuvé. La hauteur d'un immeuble ne doit pas dépasser 13 mètres dans ce secteur selon la réglementation en place, estime-t-il.

Guillaume Béliveau-Côté est porte-parole du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Ce serait le troisième projet immobilier qui passerait avec des dérogations alors qu’on a établi des règles de construction et d’aménagement de façon démocratique , déplore M. Béliveau-Côté.

Répond aux besoins

Du côté de la Ville de Québec, on réplique que ce projet répond aux besoins des citoyens selon le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance. Il y aura une garderie supplémentaire, on a aussi de grands logements pour accueillir le plus de familles possible, on a un pourcentage de logements abordables qui vont être intégrés , souligne-t-il.

Il voit d’un bon œil la construction prochaine de l’immeuble avec la baisse marquée du nombre de chantiers résidentiel à Québec de 57 % au dernier trimestre.

« On est dans une crise du logement, toutes les avenues potentielles pour créer des logements doivent être étudiées. » — Une citation de Pierre-Luc Lachance, Conseiller municipal du district de Saint-Roch–Saint-Sauveur

M. Lachance salue aussi la proactivité du promoteur qui est allé à la rencontre des citoyens l’automne dernier.

Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Pour ce qui est des dérogations aux règles sur la hauteur des bâtiments, le conseiller invite les citoyens à se prononcer au conseil de quartier qui aura lieu mercredi.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette