Un nouveau laboratoire de pathologie au CHUS augmentera le nombre d’analyses faites

Actuellement, plus de 615 000 procédures de pathologie et plus de 143 000 procédures de cytologie sont réalisées annuellement. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS estime que le nouveau laboratoire permettra d'augmenter d'au moins 5 % la capacité d'analyse.

Les nouveaux locaux sont deux fois plus grands que les anciens.

Aussi, les gens qui doivent se rendre à ce laboratoire, pour des prélèvements en fertilité par exemple, seront accueillis dans un endroit mieux adapté et permettant une plus grande intimité .

Toutes les installations du CIUSSS de l'Estrie-CHUS font affaire avec ce laboratoire.

Un peu plus de 14 millions de dollars ont été investis dans la modernisation du laboratoire.