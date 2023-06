Un solstice tout en danse pour la compagnie Marie Chouinard

À 20 h 47 précisément, heure du coucher du soleil, les interprètes s’élanceront sur la musique du compositeur Louis Dufort au studio de la compagnie à Montréal. Le public pourra assister aux mouvements des danseurs et des danseuses sur des coussins installés aux abords de l’aire de performance.

Il lui sera possible d'assister au spectacle en entier, ou d’aller et venir à sa guise. Celles et ceux qui seront encore sur place à 5 h 06 – heure du lever du soleil –, pourront partager un plateau de fruits avec les interprètes.

Ici la nuit la plus courte de l’année est une nuit ensoleillée par la lumière intérieure des danseurs et des danseuses , a déclaré par voie de communiqué la chorégraphe Marie Chouinard.

Une salle de projection sera aussi ouverte au public. On pourra y voir deux films de Marie Chouinard, soit Cantique, avec Benoit Lachambre et Carol Prieur, et Jardin de sculptures éphémères, avec Motrya Kozbur et Clémentine Schindler.