Selon eux, le bâtiment datant de 1961 est désuet, difficile d’accès et ne fait rien pour convaincre les jeunes ayants droits d’aller à l’école en français.

L’école est suffisamment grande, mais parce que c'est une ancienne construction , l’inscription et la rétention des élèves sont plus difficiles , confie Réal Boudreau, porte-parole du Comité d'action communautaire à l'émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L..

« On a besoin d’une nouvelle école pour combattre l’assimilation! » — Une citation de Réal Boudreau, porte-parole du Comité d'action communautaire

Il raconte comment le vieil édifice vient avec son lot de défis en commençant par son manque d’accès aux personnes avec mobilité réduite. Il souligne aussi des défis d’isolation et de ventilation.

On a même trouvé comme isolant de l’herbe à Outardes dans les murs , dit Réal Boudreau.

La ventilation est pauvre et quand il manque de la ventilation il y a de la moisissure qui s'installe.

Réal Boudreau est porte-parole du Comité d'action communautaire bénévole pour une nouvelle École Punico-Ouest. Photo : Gracieuseté de Réal Boudreau

Le grand-père a une petite fille parmi la centaine d’élèves qui fréquente l’école de la 1re à la 6e année. Il a aussi un petit fils qui dans quelques années entrera à l'école et il veut le meilleur pour leurs éducations et celle des ayants droit de la région.

La qualité de l’éducation est toujours là , assure-t-il. Il y a un aspect culturel qui ne se retrouve pas dans les programmes d’immersion.

N’empêche qu’il est aussi conscient que les apparences de l’école peuvent en décourager quelques-uns.

Les salles de classe manquent de prise de courant , donne-t-il comme autre exemple. On doit parfois recharger les ordinateurs avec des extensions qui ressemblent parfois à des pieuvres.

Réal Boudreau et les autres membres du comité connaissent trop bien les conséquences de l’assimilation dans leur région et ils croient qu’une partie de la solution passe par une école primaire attrayante.

Ce n’est pas seulement l’aspect de la construction , admet Réal Boudreau. Il y a l’aspect de la sauvegarde de la langue et la culture auprès des nôtres, auprès des jeunes.

Réal Boudreau, dont la petite fille est en deuxième année à l'école, assure que la qualité de l'enseignement ne souffre pas du bâtiment désuet de l'école. Photo : Facebook/École Pubnico-Ouest

Le projet d’une nouvelle école à Pubnico Ouest est la troisième priorité du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). Par contre, avec l’annonce d’une nouvelle construction pour l’École des Beaux-Marais à Chezzetcook , le comité espère monter d’une place.

« On espère de remonter sur la liste, s’il n’y a pas d’autres urgences. » — Une citation de Réal Boudreau, porte-parole du Comité d'action communautaire

Le comité connaît les besoins sur la Rive-Sud et sait bien que la communauté francophone de Tor Bay espère aussi une école, mais il considère que la région de Par-en-Bas mérite aussi la sienne.

Réal Boudreau dit que la décision est maintenant dans le camp du gouvernement provincial.

D'ici 5 ans on espère que le gouvernement provincial nous aura dans sa mire , dit-il. On sait que ça prend du temps.

Le comité a partagé ses espoirs avec le député de la région, qui est aussi ministre des Affaires acadiennes, Colton Leblanc, mais il n’a pas reçu de détails sur la progression du projet.

Nous attendons aussi les commentaires du ministre sur ce dossier.

Avec des informations de l'émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L.