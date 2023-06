Ce plan d’action 2023-2025 fait écho au Forum Matanie nourricière, qui s’est tenu l’automne dernier sous le thème de l’insécurité alimentaire.

On souhaitait réunir plusieurs acteurs du milieu municipal, de l’éducation et du communautaire pour discuter des enjeux qui sont présents à la grandeur du Québec, mais particulièrement sur notre territoire puisqu’on a un territoire particulièrement défavorisé au niveau social et matériel , rappelle Vanessa Caron, directrice au développement territorial à la MRC de La Matanie.

La présentation du plan d'action a eu lieu lundi, à l'occasion d'une conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Plusieurs constats ont été tirés de cet événement en ce qui a trait à la situation alimentaire des citoyens de La Matanie, le principal étant que les besoins alimentaires restent grands sur le territoire, et ce, malgré plusieurs initiatives déjà présentes.

Défis et enjeux alimentaires dans la MRC de La Matanie Augmentation des besoins alimentaires

Impact de l’inflation sur le panier d’épicerie

Présence de déserts alimentaires

Isolement des personnes sur un grand territoire

Préjugés persistants

Méconnaissance des ressources et des services existants

Faible niveau de littératie alimentaire Source: Plan d’action pour la sécurité alimentaire 2023-2025 - MRC de La Matanie

La MRC s’est d’ailleurs alliée, pour l’élaboration de la stratégie, avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-St-Laurent, la Corporation de développement communautaire de la région de Matane et COSMOSS La Matanie.

On ne veut pas prendre l’initiative de tout réaliser ça nous-mêmes, il faut travailler en partenariat avec les organismes [...]. On n’a pas tout le personnel ou tous les outils à la MRC pour réaliser ce plan d’action , explique le préfet de La Matanie, Andrew Turcotte.

Les organisations à l’origine du plan souhaitent agir de façon concertée, mais aussi rapidement pour répondre aux besoins sur le territoire, et ce, à l’aide de différents projets.

Il a maintenant une tranche de la population qui n’avait pas nécessairement de besoin en sécurité alimentaire qui maintenant en a , précise Martine Yelle, travailleuse communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

« Si on est capable d’agir en amont pour éviter que les gens se retrouvent dans les banques alimentaires en mettant en place des actions qui vont leur permettre d’avoir accès à de la nourriture autrement, on vient répondre en partie aux besoins. » — Une citation de Martine Yelle, travailleuse communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent

La MRC précise également que le plan d’action reste souple et adaptable au fil du temps. Il s’agit d'ailleurs d’une première étape d’une démarche plus globale en sécurité alimentaire.

Quatre grands objectifs

Le plan d’action compte quatre grands objectifs sur lesquels se baser pour mettre en place un avenir alimentaire équitable pour les populations.

Le premier est de favoriser l’accès économique et physique aux aliments sains sur l’entièreté du territoire. Selon le plan d’action, la multiplication d’initiatives collectives comme le développement de comptoir mobile ou d’épicerie à tarification sociale permettrait un meilleur accès alimentaire.

Des intervenants de la MRC de La Matanie, du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de la Corporation de développement communautaire de la région de Matane, du Cégep de Matane, du CSS Monts et Marées et de COSMOSS étaient réunis lundi. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

L’amélioration de l’offre alimentaire dans les écoles ainsi que le soutien des initiatives dans des zones mal desservies y contribueraient également.

Au Bas-Saint-Laurent, 45 % de la population vit en milieu rural. Parmi cette population rurale, 23 % des résidents vivent en situation de désert alimentaire, c'est-à-dire qu'ils demeurent à plus de 16 km d’une épicerie ou d’un supermarché auquel une personne doit avoir accès pour être en situation de sécurité alimentaire. Source: Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) de COSMOSS Bas-Saint-Laurent

On veut développer des systèmes d’aide alimentaire qui sont complémentaires au dépannage alimentaire déjà en place et qui sont essentiels, mais on souhaite vraiment déployer une gamme d’autres types d’aide autour de nos citoyens qui sont en situation de vulnérabilité alimentaire , précise Vanessa Caron.

La sécurité alimentaire passe également, dans un deuxième temps, par la stimulation de l’autonomie alimentaire. Le maintien des acquis en la matière, mais également l’acquisition de nouvelles connaissances et pratiques culinaires par une éducation alimentaire en font partie.

« Si nous n’avons plus accès économiquement à de la viande rouge, un aliment qu’on a mangé toute notre vie et qu’il faut substituer, il faut apprendre comment s’alimenter autrement. » — Une citation de Martine Yelle, travailleuse communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Si plusieurs ateliers culinaires sont déjà offerts sur le territoire, notamment par la Cuisine collective de la région de Matane, la MRC souhaite en déployer des plus diversifiés qui s’adressent autant aux jeunes, aux plus vieux, aux familles qu’aux gens habitant seuls.

L’implantation d’un programme de type économie familiale est aussi une piste envisageable, croit Vanessa Caron, qui fait référence aux cours autrefois offerts au secondaire où l’on apprenait à cuisiner ou encore à coudre .

La stratégie dévoilée lundi est aussi axée sur la revalorisation des aliments, son troisième objectif.

Il faut bien communiquer entre chaque organisme pour bien comprendre ce que chacun fait et ce que [la MRC] peut faire pour mieux distribuer ou mieux récupérer les denrées pour moins en perdre , cite en exemple le préfet, Andrew Turcotte.

« S’il faut ajouter ou financer des ressources supplémentaires, on ira jusque-là, mais présentement, on doit maximiser les ressources qu’on a en place pour mieux desservir la population. » — Une citation de Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie

Une chargée de projets en maillage en matière de sécurité alimentaire a d’ailleurs été embauchée par la MRC . Elle sera notamment responsable d'évaluer comment les denrées qui sont encore bonnes à la consommation peuvent être mieux redistribuées.

Andrew Turcotte, préfet de La Matanie, Vanessa Caron, directrice au développement territorial à la MRC de La Matanie et Martine Yelle, travailleuse communautaire au CISSS du Bas Saint-Laurent étaient en entrevue à l'émission Bon pied Bonne heure, lundi matin. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Tremblay

La Cuisine collective fait un sacré bon boulot pour la récupération des denrées alimentaires, mais on pense qu’il y avait encore du gaspillage alimentaire, que ce soit des citoyens, des commerces et des restaurateurs , indique Mme Caron. Le travail de cette ressource pourrait contribuer, par exemple, à remplir les réfrigérateurs collectifs.

Enfin, l’implication citoyenne et communautaire est le quatrième but poursuivi par le plan. Cet objectif passe notamment, peut-on lire dans le plan d’action, par le réseautage des acteurs et la mobilisation autour de l’enjeu de la sécurité alimentaire. La stratégie ainsi à améliorer la concertation, la sensibilisation et la participation citoyenne par différents moyens.

La mise d’une table Matanie nourricière est, par exemple, l’un des moyens qui pourraient être explorés en ce sens.