Des Manitobains réclament des changements aux intersections de la Transcanadienne

Après la collision mortelle qui a fait 15 morts et 10 blessés près de Carberry la semaine dernière, des Manitobains réclament des changements aux intersections d'autoroutes considérées dangereuses.

Justin van Damme n'avait que 12 ans lorsque sa sœur et lui avaient été informés par leur mère que leurs grands-parents étaient morts dans un accident de voiture.

En 1999, Percy et Noreen Shepherd ont perdu la vie, après qu’ils aient été heurtés en tentant de traverser une intersection de la Transcanadienne en voiture.

C'était très surréaliste , raconte leur petit-fils. Tu ne t'attends pas à les perdre, tous les deux, d'un coup.

Vingt-quatre ans plus tard, la nouvelle d'un accident similaire à l’intersection des autoroutes 1 et 5 survenue à quelques minutes à l'est de l'endroit où ses grands-parents sont morts a secoué Justin van Damme.

Cela a ravivé beaucoup émotions , affirme-t-il.

L'accident près de Carberry, à environ 170 km à l'ouest de Winnipeg, est survenu à une intersection non contrôlée. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Des intersections plus sûres réclamées

La collision de Carberry, qui a fait 15 morts et 10 blessés, amène Justin van Damme à réfléchir aux moyens nécessaires pour rendre les intersections d'autoroutes plus sûres, afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.

À un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a une tendance , déclare-t-il. C'est peut-être frustrant de voir que ça continue d’arriver, mais frustrant n'est probablement pas un mot assez fort pour qualifier une telle récurrence. C'est aux décideurs politiques de s'y attaquer.

Selon lui, l'ajout d'un feu rouge ou la réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 5 pourraient aider.

« Ça peut coûter cher, mais je pense qu’il faut examiner les zones pour lesquelles il y a lieu de s'inquiéter. Il faut reconnaître qu'il y a un problème et agir. » — Une citation de Justin van Damme, petit-fils de deux victimes d'un accident de la route

David Henry, camionneur, aimerait que des échangeurs remplacent les intersections non contrôlées de la province. Photo : Radio-Canada / Ellen Mauro

David Henry, camionneur depuis plus de 30 ans, affirme qu’il n'était pas surpris d’apprendre qu’un accident ait eu lieu près de Carberry, à une intersection achalandée.

C'est une intersection où le trafic à grande vitesse, le trafic à volume élevé … [alimente] l'autoroute principale , explique-t-il. Il y a des quasi-accidents tous les jours là-bas, et ce n'est pas une intersection agréable .

Une intersection non contrôlée à quatre directions, comme celle où ont péri les grands-parents de Justin van Damme et celle de l’accident de Carberry, sont communes dans les provinces des Prairies, mais n’ont pas leur place sur la Transcanadienne, selon David Henry.

C'est quelque chose qui me dérange , affirme le camionneur. J’aimerais qu’il y ait des échangeurs routiers pour que ce soit beaucoup plus sécuritaire.

Si rien ne change, les tragédies continueront d'arriver, selon lui. Il va continuer à y avoir des morts. Il y a des accidents mortels tout autour de ces autoroutes.

Des changements qui n’en vaudraient pas la peine

David Philips, camionneur lui aussi depuis plus de 30 ans, estime que de modifier les intersections de l'autoroute 1 n’éviterait pas nécessairement des décès supplémentaires.

Peu importe ce que vous modifiez, cela ne changera rien, car tout dépend de celui qui est au volant , affirme-t-il.

De surcroît, les coûts associés pourraient ne pas en valoir la peine, selon lui. On parle de milliards de dollars parce qu’il faudrait apporter ces changements à chaque intersection qui traverse l'autoroute.

En réaction à l’accident de Carberry, le ministre des Transports et des Infrastructures, Doyle Piwniuk, a déclaré que son équipe se penchera sur l'incident et apportera les modifications nécessaires.

Nous examinons toujours la situation et nous nous assurerons de faire une étude et de déterminer s'il y a autre chose que nous pouvons améliorer à cette intersection , a-t-il affirmé en entrevue avec CBC /Radio-Canada.

Avec les informations de Ellen Mauro et Melissa Mancini