Feux à Lebel-sur-Quévillon : « On sent que le danger est encore là »

Malgré tout, des centaines de personnes ont regagné leur domicile depuis dimanche. Environ le deux tiers de la population est revenu dans la ville , a précisé le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, lors de sa mise au point quotidienne. Il a ajouté que ces personnes doivent être prêtes à évacuer de nouveau en cas de besoin.

M. Lafrenière a tenté de rassurer la population sur le danger que représentent les feux de forêt et les impacts sur les finances des personnes évacuées.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le gouvernement du Québec avait annoncé le 9 juin une indemnité forfaitaire de 1500 $ par résidence évacuée. Le maire affirme que de l’aide financière supplémentaire a été demandée.

« On aurait préféré rentrer dans d’autres conditions. On aurait aimé de la pluie. » — Une citation de Julie Paquin, résidente de Lebel-sur-Quévillon

Julie Paquin a pu retrouver son domicile après 16 jours d’évacuation. Elle a mentionné à l’émission Des matins en or, demeurer inquiète.

On sent que le danger est encore là et que le feu est encore actif , exprime-t-elle.

Avec sa famille, Mme Paquin a aussi remarqué une forte odeur de fumée à l’extérieur et de la cendre qui s’est déposée à l’extérieur sur son terrain.

Des pompiers de l'international venus en renfort dorment dans des tentes à Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

On voit que la ville a été abandonnée. Les gazons étaient longs, c’était jauni. On voit que le décor est différent. Il y avait énormément de policiers de la SQ , les patrouilles des pompiers locaux, de la sécurité publique, il y avait les tentes des pompiers à l’extérieur , décrit-elle.

Plusieurs personnes se retrouvaient dans les allées d’épicerie.

On ne sait pas si on reste ou si on part, alors on achète vraiment juste le minimum pour ne pas avoir à perdre des aliments si on doit quitter rapidement , indique Maude Blanchet.

On a des réserves dans les congélateurs, en autant qu’ils ne nous coupent pas l’électricité , espère pour sa part Denis Caron.

D'autres personnes ont préféré retourner à leur domicile pour prendre quelques effets personnels avant de quitter la ville à nouveau. Le plan de réouverture des écoles de Lebel-sur-Quévillon a aussi été suspendu.

Les citoyens de Lebel-sur-Quévillon se sont rendus à l'épicerie de la ville en grand nombre pour faire des provisions, en attendant de savoir ce qui les attend. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

1000 $ d’amende pour un feu à ciel ouvert

La superficie de forêt brûlée près de Lebel-sur-Quévillon est estimée à 330 000 hectares.

Le maire Lafrenière a rappelé l’importance de respecter les interdictions de faire des feux à ciel ouvert, d’allumer des feux d'artifice et de se rendre dans les chemins forestiers ou d’aller en forêt, sur les terres du domaine de l’État.

La prudence est de mise , a-t-il déclaré.

Le montant de l’amende, sans les frais d’administration, pour un feu à ciel ouvert, est fixé à 1000 dollars.

Contenir, maîtriser, éteindre

Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) comptent sur l’aide d’experts en feu de forêt de l’international pour intervenir.

Il faut d’abord contenir le feu, stopper sa progression temporairement, le maîtriser, arrêter sa progression complètement et ensuite aller faire de la thermo vision afin de trouver les points chauds pour l’éteindre correctement et ne laisser aucune trace de chaleur , énumère Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU.

Dany Tremblay (à gauche), directeur des cuisines des Camps NT, avec une partie de son équipe. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Toute une logistique a été mise en place pour accueillir les pompiers forestiers de la SOPFEU et les renforts venus des États-Unis et du Portugal.

On opère une cuisine pour nourrir les personnes de la SOPFEU, qui sont 140. Le déjeuner, un lunch pour quand elles partent en forêt, puis le souper. On a une cuisine complète qu’on a dû monter en une journée et demie , précise Dany Tremblay, directeur des cuisines des Camps NT, une entreprise spécialisée dans l’installation de camps forestiers. Son équipe est actuellement installée au club de golf Quévillon.