Deux fois plus de futurs policiers au Cégep de Trois-Rivières

Afin de contrer la pénurie de main-d’oeuvre dans les corps policiers, le gouvernement du Québec a levé les contraintes de seuils maximaux qui existaient, ce qui permet au Cégep de Trois-Rivières de doubler son nombre d'admissions dans ce programme.

L’institution trifluvienne a tenu compte de sa capacité à accueillir les recrues pour fixer ce nouveau nombre d’inscriptions possibles.

[Ce programme] demande des laboratoires, ça demande quand même des lieux aménagés d'une façon particulière et dans le délai, on n'avait pas le temps d'agrandir , indique la directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières, Nathalie Cauchon.

Elle ne sait pas encore combien de nouveaux enseignants devront être embauchés pour la prochaine session. Une réorganisation du personnel sera effectuée dans les prochains mois.

L’Association des policières et policiers du Québec (APPQ) voit d’un bon œil l'arrivée de ces futurs policiers. C'est une bonne nouvelle , affirme le président de l’organisation.

Avec les informations d’Edouard Dubois