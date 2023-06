Des croisières en brise-glace sur le fleuve à l’hiver 2025

Le brise-glace de croisière, le Commandant Charcot, de la compagnie PONANT, naviguera sur le Saint-Laurent entre janvier et mars 2025. Ces premières croisières hivernales haut de gamme feront différentes escales le long du fleuve, dont aux Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Sept-Îles, Saguenay et Québec.

La compagnie française a fait un repérage en février 2023 pour en arriver à cette décision. Les départs se partageront entre Québec et Saint-Pierre-et-Miquelon. Certaines escales pourraient aussi inclure au moins une nuit sur place.

Les passagers goûteront à l’hiver québécois à travers différentes activités comme de la motoneige, du vélo à roues surdimensionnées, de la pêche blanche sur le Fjord et une nuitée en tente dans une communauté innue.

Le Commandant Charcot est un navire d’exploration polaire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié. Selon PONANT, il est à la pointe d’une navigation plus responsable .

Par le passé, le navire a déjà fait différentes croisières en Antarctique et en Arctique, navigant autour de l'Islande, du Groenland et dans le passage du Nord-Ouest. Le fleuve et le golf du Saint-Laurent sont des ajouts tout à fait cohérents, selon le croisiériste français.

Le Commandant Charcot peut facilement traverser les glaces des mers polaires, selon l'entreprise PONANT. Photo : Site web / PONANT

Nous éprouvons une profonde fidélité envers la région du Saint-Laurent que nos navires visitent depuis de nombreuses années en été. Nos croisières hivernales, d’une nature totalement inédite, ouvrent les portes d’une expérience nouvelle, unique au monde. C’est avec enthousiasme que nous attendons de partager cette aventure avec nos passagers , ajoute par voie de communiqué le président de PONANT, Hervé Gastinel.

Le directeur général de l’Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL), René Trépanier, se réjouit grandement des possibilités qu’offriront ces voyages. Ça fait près d’une décennie que nous démontrons les activités incontournables et nos paysages d’hiver aux compagnies de croisières d’expédition. Ces efforts portent enfin fruit, marquant ainsi une première en Amérique du Nord , relate-t-il dans le communiqué.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le Port de Québec, Destination Québec citée et Promotion Saguenay ont aussi exprimé leur joie à l’arrivée de ces croisières hivernales.