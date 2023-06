Le tracé pour la ligne à haute tension des Serres Toundra dévoilé

Hydro-Québec a dévoilé le tracé retenu pour la construction d’une ligne à haute tension de 161 kilovolts nécessaire au développement futur des Serres Toundra. La construction traversera la rivière Ashuapmushuan au nord de l’île Adhémar et se poursuivra sur un terrain de l’usine Fibrek de Produits forestiers Résolu.

Trois tracés qui traversent la rivière Ashuapmushuan à différents endroits ont été présentés lors des consultations tenues à l’automne 2022.

À la lumière des échanges, notamment lors d’une activité de type portes ouvertes tenue à l’automne 2022, Hydro-Québec a été en mesure d’optimiser une des trois variantes de tracé présentées lors des consultations , lit-on dans le bulletin d'information transmis par la société d'État.

Le tracé finalement choisi est le plus éloigné des résidences du secteur. La traversée de la rivière Ashuapmushuan représentait la principale contrainte de ce projet.

Hydro-Québec indique qu’il réduit au minimum l’empiétement sur les terres cultivées et sur les milieux humides, la visibilité de la ligne à partir des secteurs résidentiels situés de part et d’autre de la rivière et le déboisement de terres privées .

La construction de la ligne qui s’étendra sur environ huit kilomètres s'échelonnera sur quelques années. Des inventaires environnementaux seront réalisés au cours des prochains mois. La construction de la ligne qui reliera le poste de Saint-Félicien au poste des Serres Toundra est prévue en 2025 et 2026 alors que la mise en service est souhaitée pour 2026.

Rappelons qu’Hydro-Québec a été mandatée par l'entreprise spécialisée dans la culture de concombres afin de réaliser des études quant à la construction d’une ligne de transport d’électricité. Les Serres Toundra s’occuperont de la facture totalisant entre 40 à 50 M$.

Hydro-Québec promet de maintenir les discussions avec le milieu. Les personnes concernées par cette construction seront informées de l’état d’avancement des travaux. Une page Web sera consacrée au projet.