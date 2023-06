Tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto : les suspects arrêtés de nouveau

Les deux hommes soupçonnés d'avoir criblé de balles la voiture de Leonardo Rizzuto en mars dernier à Laval ont été de nouveau arrêtés lundi. Et cette fois-ci, ils feront face à des accusations de tentative de meurtre et de complot pour meurtre.

La police soupçonne Kevin Rochebrun, 32 ans, et Steve Emmanuel Barthelemy, 34 ans, d'avoir pris part au plan visant à assassiner le dernier fils vivant de l'ancien chef de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto.

L'homme de 53 ans venait de quitter un café et conduisait sa voiture sur l'autoroute 440 Ouest lorsqu'il a été pris pour cible par au moins un tireur à bord d'une voiture, une Porsche Macan de couleur noire. La police avait ensuite laissé entendre qu'un second véhicule, une Porsche Macan de couleur rouge cette fois, aurait été impliquée dans la tentative de meurtre.

Leonardo Rizzuto avait alors été blessé à la jambe, mais s'en était tiré avec la vie sauve. Une personne qui l'accompagnait avait également été blessée.

Les policiers de la SQ et de l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) avaient perquisitionné en mai dernier le domicile de Rivière-des-Prairies du 2e suspect dans le dossier de la tentative de meurtre de Léonardo Rizzuto. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron, caméraman-patrouilleur

Arrêtés une seconde fois

La police avait déjà procédé à l'arrestation des deux hommes en avril et mai dernier, mais ils avaient été relâchés sous promesse de comparaître.

Selon le sergent Marc Tessier de la Sûreté du Québec (SQ), il faut comprendre que l'enquête ne se termine jamais , et que ces premières arrestations ont probablement permis de faire avancer le travail des enquêteurs. Les policiers seraient désormais convaincus de pouvoir déposer des preuves solides qui pourraient mener à la condamnation des deux suspects.

Les deux hommes demeurent détenus en attendant leur comparution lundi après-midi au palais de justice de Laval.

Des sources policières ont déjà confirmé à Radio-Canada que Leonardo Rizzuto est considéré comme une des têtes dirigeantes du clan sicilien de la mafia montréalaise, siège laissé vacant par son père lors de sa mort en 2013.

Leonardo Rizzuto, 46 ans, quitte un tribunal en 2008 Photo : La Presse canadienne / GRAHAM HUGHES

Rizzuto a été arrêté en 2015 et a fait face à des accusations de gangstérisme, de complot pour trafic de cocaïne et de possession d’une arme à feu. Il a plaidé non coupable et a été acquitté en 2018.

Le juge avait exclu les conversations du mafieux obtenues grâce à des écoutes téléphoniques et avait considéré que la police n’avait pas tout fait pour protéger le secret professionnel.