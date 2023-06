À quand la reconnaissance de l’obésité comme maladie?

Depuis plusieurs mois, l'Ozempic fait la manchette. Ce médicament qui, au départ, est utilisé pour traiter le diabète est de plus en plus prescrit pour aider les personnes obèses dans leur gestion du poids. Toutefois, plusieurs compagnies d'assurance ont annoncé qu'elles allaient le rembourser uniquement pour les gens diabétiques. Ce qui désole l'endocrinologue au CHUS, Dre Marie-France Langlois.

L'Ozempic, c'est le nom commercial du sémaglutine qui est un médicament qui agit à la fois au niveau du pancréas pour aider la production d'insuline. Donc, initialement ça a été approuvé pour le traitement du diabète de type 2. Aussi, ça a des effets sur le centre de contrôle de l'appétit. Donc, ça peut aider dans le contrôle du poids également , explique-t-elle, d'entrée de jeu.

Celle qui est également professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke rappelle que le sémaglutine est approuvé pour le traitement de l'obésité par Santé Canada depuis 2021. Mais le dispositif qui contient des doses pour le médicament pour l'obésité, qui s'appelle Wegovy, n'est pas encore disponible au Canada. Depuis 2021, les médecins spécialistes dans le traitement de l'obésité ont commencé à prescrire le sémaglutine, mais le seul produit qui est disponible, c'est l'Ozempic qui était approuvé pour le diabète , a-t-elle dit au micro de Par ici l'info.

Efficace pour traiter l'obésité

Ce médicament a fait beaucoup jaser parce que des vedettes, qui en avaient pas vraiment besoin, en ont fait sa promotion sur les réseaux sociaux. Le traitement de l'obésité avec le sémaglutine, c'est vraiment pour la maladie chronique de l'obésité. On a beaucoup de preuves qui nous montrent que ça peut être extrêmement efficace pour aider les gens qui ont un excès de tissus graisseux et qui ont un impact sur leur santé avec de l'hypertension, l'apnée du sommeil, diminution de leur qualité de vie, de leur mobilité. Ça peut les aider à recouvrer leur santé et à améliorer leur qualité de vie , affirme la Dre Langlois.

« Il y a une discussion à avoir avec les assureurs. Il y a des discussions en cours aussi avec le gouvernement parce que la RAMQ ne rembourse pas les médicaments pour l'obésité. Avec le sémaglutine et d'autres traitements qui s'en viennent, peut-être qu'on devrait reconsidérer le remboursement de ces médicaments pour les gens qui ont des impacts sur leur santé. » — Une citation de Dre Marie-France Langlois, endocrinologue

Des effets secondaires et des effets prometteurs

La Dre Langlois rappelle que l'utilisation de l'Ozempic peut venir avec son lot d'effets secondaires. Surtout en début de traitement parce qu'en plus d'affecter les centres de l'appétit, ça ralentit la vidange de l'estomac. Il peut y avoir des maux de cœur ou une sensation de digestion lente. Des fois, des gens peuvent expérimenter des vomissements ou des troubles gastro-intestinaux qui, habituellement, sont pires au début, mais ils s'en vont progressivement.

Contrairement à d'autres traitements qui étaient utilisés par le passé pouvaient causer des problèmes cardiaques, Dre Langlois affirme qu'il y a des preuves que ça pourrait réduire les événements cardiovasculaires chez les gens à haut risque .

L'endocrinologue explique que les gens qui utilisent Ozempic devront le prendre à long terme. C'est la même chose que si vous avez le diabète de type 2 ou la haute pression. Si vous arrêtez le médicament, le contrôle de la pression ou du taux de sucre dans le sang va disparaître. Il faut vraiment le prendre sur le long terme. Pourquoi ça aide, c'est parce que ça va amener la satiété beaucoup plus rapidement. [...] La journée où on l'arrête, c'est sûr que l'appétit revient et qu'on peut avoir une reprise de poids.

À quand une reconnaissance de l'obésité comme maladie?

La solution pourrait passer par la reconnaissance de l'obésité comme maladie chronique au Québec. Je fais partie de comités qui conseillent le ministère de la Santé depuis plusieurs années et l'une de nos premières recommandations, qui date du début des années 2010, c'est de reconnaître l'obésité comme une maladie chronique. L' OMS le fait. L'Association médicale canadienne le fait aussi. Une personne sur quatre au Québec a un poids qui pourrait se classer dans le niveau de l'obésité , rappelle la Dre Langlois.