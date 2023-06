Deux griefs sont déposés par le syndicat des psychologues sur la politique 713

Le Syndicat du Nouveau-Brunswick, qui représente les psychologues et les travailleurs sociaux en milieu scolaire, prend le taureau par les cornes. Deux griefs ont été déposés auprès de la province en lien avec la révision de la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Pour eux, ces changements sont tout simplement « déraisonnables ».

L’un des principaux changements à la politique 713 qui entrera en vigueur le 1er juillet est qu’un élève de moins de 16 ans devra obtenir le consentement de ses parents pour utiliser un prénom ou un prénom de son choix à l’école. Si cela n’est pas possible, l’élève sera dirigé vers des ressources scolaires, comme un psychologue ou un travailleur social.

La politique, on dit qu’elle n’est pas claire, à savoir si les employés seront tenus à mégenrer les élèves de moins de 16 ans en l'absence d’un consentement parental pour un nom ou un pronom de préférence , explique Susie Proulx-Daigle, présidente du Syndicat du Nouveau-Brunswick.

Mégenrer une personne signifie s'adresser à elle en utilisant un pronom ou un nom qui n’est pas souhaité par la personne.

« C’est pas approprié, en aucune circonstance, pour aucun de nos membres, de mégenrer un élève. » — Une citation de Susie Proulx-Daigle, présidente du Syndicat du Nouveau-Brunswick

Susie Proulx-Daigle, présidente du syndicat du Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le syndicat affirme que la politique 713 demande aux travailleurs sociaux et aux psychologues scolaires d’agir de manière contraire à leurs responsabilités légales et éthiques , ce qui est tout à fait déraisonnable .

Susie Proulx-Daigle soutient aussi que la politique est vague et expose les membres du syndicat à des mesures disciplinaires s'ils ne respectent pas les changements, pour avoir fait preuve de décence élémentaire avec un élève.

Elle ajoute que selon la convention collective, les psychologues et travailleurs sociaux ne peuvent pas être contraints d’agir de manière qui enfreint la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Dans la Loi comme telle, ça dit qu’on peut pas mégenrer quelqu’un.

Avec ces deux griefs, le Syndicat du Nouveau-Brunswick demande que la révision de la politique ne s’applique pas à ses membres et que ceux-ci ne subissent pas de mesures disciplinaires s’ils refusent de mégenrer un élève de moins de 16 ans.

Des psychologues scolaires déjà débordés

Au Nouveau-Brunswick, 58 % des postes de psychologues dans les écoles de la province sont actuellement vacants.

Les psychologues scolaires et les travailleurs sociaux en ont déjà plein les bras. Il y a une liste d'attente au-delà de deux ans avant que quelqu’un puisse voir un psychologue scolaire ou un travailleur social , affirme Susie Proulx-Daigle.

La présidente du syndicat ajoute qu’aucune consultation auprès de ses membres, dont la charge de travail est déjà lourde, n’a été faite par la province.

De juste dire ‘’ah, on va les référer à des psychologues et à des travailleurs sociaux’’, c’est pas juste fait comme ça, parce qu’on n’a pas la main-d'œuvre, on n’a pas les gens pour prendre la charge de travail .

Politique 713 : opposition de psychologues et travailleurs sociaux scolaires ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Politique 713 : opposition de psychologues et travailleurs sociaux scolaires. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Susie Proulx-Daigle a bon espoir que l’employeur sera ouvert à la discussion, mais prévoit déjà avoir recours à l’arbitrage dans ce dossier, si nécessaire.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie