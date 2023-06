La Coupe Stanley, un rêve devenu réalité pour trois joueurs de hockey de la Saskatchewan

Mardi dernier, les Golden Knights de Vegas ont remporté leur première Coupe Stanley en seulement six saisons d'existence, après avoir éliminé les Panthers de Floride à domicile avec une victoire 9-3, à Las Vegas dans le Nevada.

Brayden McNabb est originaire de la ville de Davidson.

Selon la mère de Brayden McNabb, Jeanine McNabb, le joueur professionnel canadien de hockey sur glace, Cory Sarich, fut une source d'inspiration pour son fils. Photo : Compte tweeter des Vegas Golden Knights

Sa mère, Jeanine McNabb, affirme que c'est l'une des fois où elle a vu son fils le plus heureux.

« Quand mon fils était jeune, le joueur Cory Sarich avait ramené la coupe à Davidson et je me souviens que Brayden était si excité de toucher la coupe. Pour Brayden, c'était une grande source d'inspiration de voir Corey réussir, et maintenant d'autres jeunes enfants voient que c'est possible. » — Une citation de Jeanine McNabb, mère de Brayden McNabb

Son ancien entraîneur, Dean Palmer est tout aussi fier de lui. Il affirme que toute la ville de Davidson est maintenant partisane des Golden Knights grâce à Brayden McNabb.

À Davidson, nous sommes une ville d'environ 1000 habitants et en hiver, nous mangeons, dormons et respirons le hockey. Tout le monde suit tout le monde , a indiqué Dean Palmer.

L'attaquant de Saskatoon, Chandler Stephenson a aidé les Golden Knights à remporter cette coupe. Il y a cinq ans, il avait aidé à batter les Golden Knights au T-Mobile Arena, quand il jouait pour les Washington Capitals.

Lors de la célébration de cette coupe, le fils de Chandler Stephenson, Ford, âgé d'un an l'a rejoint sur la glace pour fêter l'événement après le match. Photo : (Gracieuseté : Bev Stephenson)

D'après sa mère, Bev Stephenson, le rêve de son fils était de faire partie de la LNH dès qu'il a commencé à patiner.

C'est un rêve devenu réalité, c'est un moment de fierté et j'ai toujours dit que la Coupe Stanley avait quelque chose de magique, qu'elle apportait tellement de joie , a déclaré Stephenson Bev. C'est un véritable exploit pour un joueur de hockey d'obtenir une Coupe Stanley et encore plus d'en obtenir deux.

Lors de la célébration de cette coupe, le fils du joueur, Ford, âgé d'un an l'a rejoint sur la glace pour fêter l'événement après le match.

C'était tellement agréable de voir les deux garçons patiner sur la glace, Chandler a fait son tour de piste avec Ford et la foule était en délire , raconte Bev Stephenson.

Brayden Pachal a également soulevé cette coupe, réalisant son rêve d’enfance. Natif d’Estevan, son père, Kent Pachal, explique que son fils est tombé amoureux du hockey dès son plus jeune âge.

Les Bruins d'Estevan avaient organisé un patinage public et je me souviens d'avoir tenu ses mains pendant environ cinq secondes et il a décollé, c'était à l'âge de deux ans. Il a toujours été un passionné de hockey, dès qu'il en avait l'occasion, il voulait être sur la glace , raconte Kent Pachal.

Selon le père de Brayden Pachal, qui a aussi été capitaine des Raiders de Prince Albert, il est passé du statut de joueur secondaire à celui de joueur de premier plan. Photo : Compte tweeter des Vegas Golden Knights

Selon le père de celui qui a aussi été capitaine des Raiders de Prince Albert, il est passé du statut de joueur secondaire à celui de joueur de premier plan.

Nous ne nous attendions pas à ce qu'il joue dans la LNH , et encore moins à ce qu'il joue au niveau d'une équipe qui a gagné la Coupe Stanley. Ce fut une aventure extraordinaire pour lui, pour moi, pour ma femme et pour ma famille , a déclaré M. Kent.

Selon M. Kent, ce sera la première fois que la coupe sera présentée à Estevan, une petite ville d'environ 13 600 habitants située dans le sud-est de la Saskatchewan.

Avec les informations de Will McLernon