Feux de forêt : une semaine difficile à prévoir

Tous les éléments sont attendus selon les prévisions de la Société de protection des forêts contre le feu ; sécheresse qui s’étire depuis des semaines, pluies pas suffisamment significatives, températures élevées, seuil d’humidité à la baisse et le pire des ennemis pour propager un incendie: le vent.

Un peu plus d’une centaine de feux font toujours rage dans les forêts au Québec. De ce nombre, une trentaine sont répertoriés au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans la région, on a encore des feux en activité, des feux qu’on a pu contenir la semaine dernière parce que nous avions observé un couvert d’eau suffisant pour éviter la progression et éviter les points chauds. Sauf que cette semaine, avec la météo qui est annoncée surtout à compter de mercredi, les feux qu’on avait contenus pourraient reprendre de la vigueur , explique la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras.

Le nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont les ZEC des Passes et Onatchiway sont considérées comme les plus problématiques dans la région. Le taux de sécheresse est important, et ce, depuis le début du mois de juin.

En ce qui a trait à Chibougamau, la sécheresse pose également problème. Le portrait de cette ville du nord-du-Québec est similaire à l’Abitibi.

C’est un feu qui fait 141 hectares de forêt brûlée. Il y a d’autres feux qui sont autour de Chibougamau. On se dirige vers la communauté d’Opitciwan. C’est un seuil critique pour ces feux qui [ne sont pas maîtrisés ], précise Mme Poitras.

La porte-parole de l'organisme à but non lucratif se fait rassurante en rappelant que des centaines de ressources combattent les flammes. N’empêche, elle rappelle que la prudence est de mise quant au potentiel de risque de réaction du feu qui s’avivera au cours des prochains jours en raison des conditions météo.

Les renforts provenant de l’étranger sont essentiels dans cette lutte aux brasiers qui ne cessent de faire rage aux quatre coins de la province.

Cela donne vraiment un répit à nos pompiers et nos combattants. Nos pompiers forestiers peuvent prendre une ou deux journées de congé tel que prévu selon les conditions et les normes de santé et sécurité , indique Josée Poitras.

La centaine de pompiers espagnols est maintenant intégrée au complexe de Chibougamau.Ces renforts travaillent avec les pompiers et les combattants québécois.

En revanche, les 100 pompiers français se retrouvent à Opitciwan dans un complexe dédié pour eux. Ils ont la responsabilité de gérer les incendies dans ce secteur.

Interdiction de circuler en forêt

L’accès en forêt sera, de nouveau, restreint dans une grande portion du nord-ouest de la province à compter de midi. Cela s’explique par les prévisions météorologiques des jours à venir.

La SOPFEU dispose d’outils qui permettent d’obtenir la météo quotidienne en plus d’indices rattachés aux forêts, dont la facilité d’allumage et les comportements du feu.

Si les derniers jours ont été marqués par des températures fraîches, c’est tout le contraire qui est attendu pour les jours à venir.

La porte-parole de la SOPFEU indique que certains feux contenus pourraient se réactiver.

On a des températures relativement fraîches, des nuits fraîches et on a des feux quand même. Alors, imaginez lorsque la météo fera en sorte qu’il y aura de la chaleur, plus de 30 degrés et même la nuit des températures chaudes. Des comportements de feux sont anticipés. C’est pour des raisons de sécurité. Notre priorité à la SOPFEU, ce sont les vies humaines en plus de protéger la forêt contre le feu parce que c’est un patrimoine pour tous , met-elle en lumière.

Josée Poitras conclut en rappelant qu’il ne faut surtout pas augmenter le travail des pompiers forestiers par des feux causés par la main humaine.