Des acheteurs accusent un promoteur immobilier d’avoir laissé leur vie et leurs finances en suspens en n’achevant pas la construction de leur maison de ville à Ottawa. Ils devaient y emménager en 2020, mais ils attendent toujours.

CBC News a pris connaissance des contrats d'achat de cinq personnes qui devaient s’installer dans un nouveau lotissement appelé Fresh Townson Baseline Road, dans l'ouest de la ville. Le projet est mené par un promoteur de Toronto, Greatwise Developments Corporation.

Les documents ont tous été signés entre 2017 et 2019, et les prix demandés vont de 344 000 à 465 000 dollars. Pourtant, la construction de quatre de ces maisons n’a pas encore commencé.

Je suis dévasté. Je suis frustré , a déclaré un acheteur qui attend depuis plus de cinq ans.

Ce dernier et d’autres acheteurs affirment ne pas avoir eu de nouvelles de la compagnie depuis des mois.

Dans certains cas, le promoteur a proposé de rembourser les dépôts, mais les acheteurs ont refusé, estimant qu'ils méritaient une compensation supplémentaire. Certains soupçonnent Greatwise de vouloir revendre les propriétés à un prix plus élevé pour en tirer un plus grand profit, ce que la compagnie réfute.

Plusieurs acheteurs ont accepté de raconter leur histoire en détail. CBC a accepté de ne pas divulguer leur identité, car ils craignent que le promoteur résilie leur contrat.

À l’heure actuelle, huit des 15 pâtés de maisons de ville ont été achevés et livrés aux acheteurs.

Certains acheteurs disent qu'ils attendent toujours d'emménager des années après avoir signé des contrats et versé un dépôt. Photo : Source : greatwise.ca

Premiers délais

James a fait une promesse d’achat de 354 000 $ à l'automne 2018 et espérait y emménager d'ici 2020. À l’époque, sa femme et lui venaient d'avoir leur premier enfant, et ça devait être leur première maison.

Il y avait tout ce que nous recherchions. En plus, elle était neuve, donc tout allait bien dès le départ , raconte James.

Dans les mois qui ont suivi son achat, il passait souvent en voiture devant le chantier pour voir l’avancement des travaux, mais il s’est vite rendu compte qu’ils avaient pris du retard.

Le promoteur a émis plusieurs avis de retard jusqu'en mars 2020, que CBC a pu consulter. Dans une de ses premières communications, la compagnie explique la situation par des directives imprévues de la Ville d'Ottawa .

Un autre acheteur, Alex, affirme qu’il n’était pas inquiet au départ, puisque les contrats d'achat limitaient le nombre de fois où le promoteur pouvait reporter la livraison, et qu’elle aurait lieu au plus tard en 2021, sauf en cas d’un retard inévitable .

Dans le flou

Lorsque la pandémie a été déclarée en mars 2020, les acheteurs ont appris que les dates de clôture étaient reportées indéfiniment.

À partir de ce moment-là, nous avons été laissés dans le flou , peste James.

Dans des communications envoyées entre 2020 et 2021, Greatwise fait mention de retards dans la livraison des matériaux dus aux chaînes d’approvisionnement.

En juin 2022, la compagnie a de nouveau blâmé la Ville. Elle alléguait que les permis de construction n’avaient toujours pas été délivrés. Questionnées à ce sujet, les autorités municipales expliquent que le promoteur n’avait pas rempli tous les documents nécessaires.

Nous savions qu’il y aurait des délais , dit James. Mais cinq ans, ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions.

Plainte à l’ ORCL

Dans leurs échanges, les acheteurs disent avoir eu l’impression que la compagnie les encourageait à demander un remboursement de leur dépôt. Ils soupçonnent que ce soit une manœuvre pour vendre les maisons de ville à des prix plus élevés, ce que Greatwise réfute.

En avril dernier, le promoteur a fait la promotion de la vente de certaines maisons du projet Fresh Towns, alors qu’il avait annoncé, en 2020, qu'elles avaient toutes été vendues.

Des sites de référencement immobiliers montrent qu’au moins cinq maisons ont été vendues entre 480 000 $ à 675 000 $, ce qui est beaucoup plus élevé que les prix initiaux.

Les acheteurs rencontrés par CBC estiment qu'ils méritent d'être compensés pour l'augmentation de la valeur immobilière et la montée des taux hypothécaires.

Compte tenu du temps d'attente et de l'évolution de l'économie, le remboursement [de notre dépôt initial] ne va pas nous aider du tout , déplore James.

Alex dit avoir formulé une plainte contre la compagnie à l'Office de réglementation de la construction des logements (ORCL), il y a deux ans, mais affirme avoir eu peu de contacts avec l’organisme. L’ ORCL confirme pour sa part qu’une enquête est bel et bien en cours.

Le promoteur se défend

Dans une lettre envoyée par courriel à CBC , le service à la clientèle de Fresh Towns explique que les dernières années ont été extrêmement difficiles , en raison de la pandémie.

Même si l'urgence s'est estompée, ses effets [de la pandémie] continuent d'être très réels, avec des répercussions sur tous les secteurs , a expliqué l'entreprise. Nous comprenons les frustrations de certains acheteurs concernant les délais, et nous partageons leur frustration et leur désir de voir ces unités livrées. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile qu’ils le souhaitent.

Le promoteur affirme qu’il respecte le cadre législatif en place, qui prévoit une procédure pour les retards inévitables. Il ajoute être en contact régulier avec ses clients et répondre à toutes leurs questions.

De son côté, James raconte avoir dû vivre chez ses parents pendant quelques années. Il a maintenant déménagé à l’autre bout du pays pour des raisons professionnelles.

Quant à lui, Alex confie que les dernières années ont été un cauchemar . Il a finalement acheté une autre maison à un prix beaucoup plus élevé.

Je suis surpris que dans un pays industrialisé, on puisse laisser une telle chose se produire , indique-t-il.