En pleine période des examens, ChatGPT inquiète un lycée d’Ottawa

La semaine dernière, l’institut collégial du Glebe (Glebe Collegiate Institute) a envoyé un courriel aux parents indiquant que les élèves de 11e et 12e année commenceront à passer leurs examens finaux mardi. De nombreuses autres classes ont déjà commencé leurs évaluations, la semaine dernière.

L'objectif de ce mémo est non seulement de vous en informer, mais aussi d'attirer votre attention sur nos préoccupations croissantes concernant l'intégrité académique autour des tests et autres évaluations , indique le personnel de l'école.

Selon la note envoyée aux parents, des enseignants ont signalé des cas de tricherie de la part d'élèves et ont également décrit des méthodes de tricherie présumées.

Il s'agit, par exemple, de regarder des photos de notes sur des montres intelligentes, de se parler via des écouteurs AirPods pour partager des réponses pendant les examens et d'utiliser ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle à la mode, pour répondre aux questions.

Les montres intelligentes pourraient faire partie des outils utilisés par les élèves pour tricher, selon les exemples donnés par l'école.

Selon la note de service, les responsables de l'école s'efforcent de résoudre le problème pour ce semestre et les examens à venir, tandis que les enseignants tentent de contrôler la situation. L'école demande également aux parents de parler à leurs enfants, avant les examens, des conséquences possibles s'ils se font prendre à tricher.

Au moment de publier ce texte, le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) n’avait aucune personne disponible pour répondre à une demande d’entrevue.

Mais un de ses porte-paroles a expliqué par courriel que la note envoyée aux parents visait en partie à informer les élèves que le personnel est conscient des façons dont la technologie peut être utilisée pour tricher dans les devoirs .

Nous sommes convaincus que l'écrasante majorité des élèves n'adoptera pas ce type de comportement , a ajouté le porte-parole.

L'exemple des écouteurs semble peu pratique pour les élèves

CBC News a parlé à six étudiants du collège à la sortie de l'école, vendredi après-midi. Ils ne sont pas nommés afin de protéger leur réputation en ligne.

Certains ont dit qu'ils avaient entendu parler ou vu d'autres personnes utiliser des montres intelligentes ou ChatGPT, y compris pour faire des devoirs tels que des dissertations d'anglais.

Mais des écouteurs? Pas vraiment.

Le premier élève, en 11e année, a estimé que cette pratique semblait difficile à utiliser, car elle nécessiterait de se parler.

Le message a été envoyé aux familles dans le but d'encourager les parents à parler de ce problème avec leurs enfants et de les informer que le personnel est conscient des façons dont la technologie peut être utilisée pour tricher dans les devoirs, déclare le conseil scolaire.

Le quatrième élève a déclaré que les enseignants avaient autorisé les élèves à utiliser leurs écouteurs pour écouter de la musique pendant les examens, mais qu'il n'avait jamais entendu parler d’élèves qui les utilisaient pour communiquer.

Tous les exemples cités par l'école sont plus compliqués que le simple fait d'étudier, a-t-il ajouté.

Les enseignants ont déjà mis en garde les élèves contre l'utilisation du ChatGPT, a déclaré le sixième élève, qui est en 9e année.

Le mode a changé

Enseignante dans une école secondaire au Québec, Tasha Ausman, qui intervient également à la faculté d'Éducation de l'Université d'Ottawa, estime que le mémo de l'école n'était pas entièrement accusateur , mais qu'il s'agissait plutôt d'un avertissement.

Il y a vingt ans, les gens écrivaient sur leur poignet, à l'intérieur de leur chemise ou sur l'étui de leur calculatrice , a rappelé Mme Ausman. Je pense simplement que le mode a changé, mais que cela ne veut pas nécessairement dire que les étudiants n’ont plus aucune morale.

La note de l’institut collégial du Glebe soulève la question de la surveillance par le personnel de l'utilisation des téléphones et d'autres objets, a-t-elle déclaré.

Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser des appareils électroniques tels que des écouteurs ou des téléphones pendant les examens, à moins que cela ne soit nécessaire pour répondre à des besoins d'adaptation , a précisé le porte-parole de l' OCDSB .

Le premier élève à qui CBC a parlé a déclaré qu'il venait d'obtenir une montre intelligente, mais qu'un enseignant lui avait demandé de l'enlever lors d'un examen, récemment.

Les enseignants récupèrent généralement les téléphones, a raconté le quatrième élève, ajoutant qu'il était trop fauché pour s’acheter une montre Apple.

Apprendre à travailler avec les nouvelles technologies

Selon Mme Ausman, les enseignants pourraient trouver des moyens d'intégrer les nouvelles technologies.

Les enseignants peuvent détecter les particularités grammaticales des textes de ChatGPT, a-t-elle dit, parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu’écrirait une personne ou parce qu'ils comportent des erreurs.

Alors pourquoi ne pas mettre un essai généré par l'intelligence artificielle sur le tableau intelligent et demander aux élèves de le décrypter, propose-t-elle.

Les élèves considèrent toujours leurs professeurs comme une sorte d'encyclopédie humaine à qui demander ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas , a estimé Mme Ausman.

Joel Westheimer, titulaire de la chaire de recherche universitaire sur la démocratie et l'éducation à l'Université d'Ottawa, raconte que de nombreuses écoles émettent le même type de notes que celle envoyée par l’institut collégial du Glebe.

Il y a eu une sorte de panique lorsque les calculatrices sont apparues. On pensait que plus personne n'apprendrait à faire des maths et que tout le monde tricherait. Aujourd’hui, certains disent que [l’intelligence artificielle] c'est la prochaine calculatrice , a illustré M. Westheimer, qui a précédemment enseigné dans le système d'éducation publique de la ville de New York.

Selon M. Westheimer, la meilleure approche consiste à discuter de la question à l'échelle de l'école, voire à réformer le système éducatif afin de mettre moins l'accent sur les classements et davantage sur l'apprentissage pur et simple.

Ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer, c'est de réfléchir à la manière de modifier les incitations dans l'enseignement, de sorte que l'incitation ne soit pas de tricher, mais d'apprendre , a-t-il déclaré.