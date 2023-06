Erin Austin veut voir plus de personnes avec qui elle travaille trouver un logement permanent, mais cela devient de plus en plus difficile.

Elle gère deux refuges d'urgence et des logements supervisés de l'organisme Adsum for Women and Children à Halifax et elle déplore que ça prenne de six mois à un an à ses clients pour trouver un logement permanent abordable.

C'est une inquiétude constante, car si les places dans les abris sont pleines, il n'y a pas de place pour que de nouvelles personnes puissent entrer , dit-elle. Nous sommes justes au point mort jusqu'à ce que ces gens passent à autre chose.

De nombreuses personnes avec lesquelles Adsum travaille gagnent le salaire minimum ou reçoivent une aide au revenu, mais ça ne suffit pas à cause de l'augmentation du coût du loyer.

Portrait du problème

Selon le dernier rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Halifax a connu la plus forte hausse d'une année à l'autre du loyer résidentiel au pays entre 2021 et 2022, la moyenne pour un logement de deux chambres ayant bondi de 9,3 %.

Le taux d'inoccupation à Halifax est demeuré autour de 1 %, le deuxième plus bas au pays.

Des sans-abris ont installé des tentes au Parc Victoria dans le centre-ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse. 11 mai 2023 Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Il y a de plus en plus de tentes qui s’installent , dit Erin Austin. Il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent sans-abri à cause de l'augmentation du coût de la vie.

Le nombre de personnes considérées comme sans-abri dans la municipalité est passé de 690 en septembre 2022 à 953 au 13 juin.

Sur ce total, 713 personnes s'identifient comme sans-abri chroniques , ce qui signifie qu'elles ont été sans logement pendant au moins six mois ou de manière récurrente au cours des six dernières années.

En décembre 2021, l'archidiocèse catholique romain d'Halifax-Yarmouth a créé 20 abris d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance.

Initialement, l'objectif était d'aider les personnes sans logement à passer l’hiver. Mais comme la crise du logement s'est prolongée, beaucoup de ces personnes n'ont pas pu partir, et l'archidiocèse ajoute maintenant cinq autres abris.

Il est assez difficile de trouver la prochaine étape dans le logement de transition pour certains, car il n'y a tout simplement pas de disponibilité , explique Lindsay Misiner, la coordinatrice de l’initiative des abris.

L'archidiocèse catholique romain d'Halifax-Yarmouth s’est doté de cinq autres abris comme celui ci-dessus, illustré à l'église catholique St Clement à Dartmouth, au coût de 11 500 $ chacun. Photo : Radio-Canada

Lindsay Misiner indique que certaines personnes avec lesquelles elle travaille sont confrontées à une liste d'attente de huit ans pour obtenir une place dans un logement public du gouvernement.

Réponse du gouvernement

Krista Higdon, porte-parole du ministère provincial du Logement, explique que la durée de la liste d'attente pour un logement public peut varier en fonction de l'emplacement et des préférences d'une personne.

Les clients qui élargissent leurs options en sélectionnant plus de dix bâtiments ou plus de deux ou trois communautés dans un quartier, par exemple, sont susceptibles d'être placés plus rapidement , écrit-elle dans un courriel.

Le temps d'attente moyen est inférieur à deux ans, dit-elle, et la liste d'attente a été réduite de 30 % au cours de la dernière année, passant de 6625 à 4790 ménages.

La province rapporte la création de 347 nouveaux logements avec services de soutien au cours de la dernière année, tandis que le budget de cette année prévoit 8,2 millions $ supplémentaires pour améliorer les services aux sans-abri et augmenter les options de logement avec services de soutien.

Mais Erin Austin croit qu'avec une demande qui dépasse constamment la capacité et le financement, plus d'aide doit arriver plus rapidement.

Avec les informations de Nicola Seguin de CBC