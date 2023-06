La Russie avait les moyens, le motif et l’occasion de détruire le barrage ukrainien

La Russie avait les moyens, le motif et l'opportunité de faire tomber un barrage ukrainien qui s'est effondré plus tôt ce mois-ci alors qu'il était sous contrôle russe, selon des photos de drones exclusives et des informations obtenues par l'Associated Press (AP).

Des images prises au-dessus du barrage de Kakhovka et partagées avec l' AP semblent montrer une voiture chargée d'explosifs au sommet de la structure, et deux responsables ont déclaré que des troupes russes étaient stationnées dans une zone cruciale à l'intérieur du barrage où, selon les Ukrainiens, l'explosion qui l'a détruit était centrée.

Le ministère russe de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La destruction du barrage a provoqué des inondations mortelles, mis en danger des cultures dans le grenier à blé du monde, menacé l'approvisionnement en eau potable de milliers de personnes et déclenché une catastrophe environnementale.

Les habitants du sud de l'Ukraine, dont certains ont passé la nuit sur les toits, se sont préparés à une deuxième journée d'inondations. Photo : Associated Press / Libkos

Nuire à la contre-offensive ukrainienne

Les commandants ukrainiens disent que cela a également fait échouer certains de leurs plans visant à prendre des positions russes dans le cadre d'une contre-offensive qui n'en est qu'à ses débuts.

Chaque partie a accusé l'autre d'avoir détruit le barrage, mais les diverses allégations russes – selon lesquelles le barrage aurait été touché par un missile ou détruit par des explosifs – ne tiennent pas compte de l'explosion si forte qu'elle a été enregistrée par les moniteurs sismiques de la région.

La Russie a profité des inondations massives qui ont suivi l'explosion – bien que les zones qu'elle occupe aient également connu un déluge et que les conséquences aient pu être plus importantes que prévu.

Dans la région autour du barrage, le fleuve Dniepr forme la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes, les forces russes contrôlant le barrage lui-même.

Le barrage hydroélectrique de Kakhovka a été complètement submergé par les flots après qu'il s'est rompu sous la force de puissantes explosions. Photo : via reuters / TASS

Deux commandants ukrainiens qui se trouvaient dans la région, mais à différents endroits, ont déclaré à l' AP que la montée des eaux avait rapidement submergé leurs positions et celles des Russes et détruit de l'équipement, les forçant à recommencer leur planification et les laissant face à une distance beaucoup plus grande pour couvrir, le tout dans la boue.

L'un d'entre eux a parlé sous le couvert de l'anonymat afin de révéler plus franchement l'ampleur des problèmes causés par la montée des eaux.

C'est une pratique régulière de miner (des lieux) avant une retraite , a déclaré l'autre, Illia Zelinskyi, commandant du Bugskiy Gard. Dans ce contexte, leurs actions devaient perturber certaines de nos chaînes d'approvisionnement ainsi que nous compliquer la traversée du Dniepr.

L'armée ukrainienne charge de l'aide humanitaire sur un ponton après les inondations provoquées par la destruction du barrage de Kakhovka le 12 juin 2023 dans la région de Mykolaïv, en Ukraine. Photo : Getty Images / Roman Pilipey

Ces dernières semaines, les forces armées ukrainiennes ont fait état de gains limités dans les débuts d'une contre-offensive pour reprendre le territoire saisi par les Russes depuis leur invasion en février 2022.

Le président russe Vladimir Poutine lui-même a indirectement reconnu l'avantage pour ses forces la semaine dernière, bien qu'il a maintenu les dénis de responsabilité de la Russie : Cela peut sembler bizarre, et pourtant. Malheureusement, cela a perturbé leur contre-offensive dans cette zone.

S'exprimant devant une réunion de correspondants militaires, il a expliqué son utilisation du mot malheureusement . Il a dit que cela aurait été mieux s'ils avaient attaqué là-bas. Mieux pour nous, car cela se serait très mal terminé pour eux, attaquer là-bas.

Les Ukrainiens accusent les forces russes qui occupent la zone d'avoir fait exploser volontairement le barrage dans le but de ralentir la contre-offensive prochaine de Kiev. Moscou accuse quant à lui les forces ukrainiennes d'avoir bombardé ou saboté l'installation. Photo : AP

Grande puissance explosive

Kakhovka fait partie d'une série de barrages de l'ère soviétique le long du fleuve Dniepr qui ont été construits pour résister à une force énorme, équivalente à des milliers de livres d'explosifs.

Ils ont été construits à la suite des tristement célèbres raids Dambusters de la Seconde Guerre mondiale qui ont détruit les barrages allemands. Le démantèlement du barrage de Möhne en 1943, par exemple, a nécessité cinq bombes rebondissantes de 4,5 tonnes, spécialement fabriquées, selon les archives de l'Imperial War Museum.

On ne pense pas que l'Ukraine possède un seul missile avec ce genre de puissance.

Sidharth Kaushal, chercheur au Royal United Services Institute basé à Londres, a soutenu que les Ukrainiens ne seraient pas en possession de missiles d'une charge utile supérieure à environ 500 kilogrammes.

Il ne semble pas non plus crédible que des commandos ukrainiens aient pu se faufiler dans des milliers de livres d'explosifs pour faire sauter le barrage, qui a été entièrement contrôlé à l'intérieur et à l'extérieur par des soldats russes pendant des mois.

Pas plus tard que la veille de l'effondrement de la structure le 6 juin, les Russes avaient installé une position de tir à l'intérieur de la salle des machines cruciale du barrage, où Ukrhydroenergo, l'agence qui gère le système de barrage, a déclaré que l'explosion était à l'origine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dès octobre 2022 que le barrage était miné.