Une conférence sur la vision par ordinateur rassemble 10 000 chercheurs à Vancouver

En vision par ordinateur, l’objectif est de faire en sorte que les ordinateurs soient capables de comprendre le monde visuel, un peu de la même façon que nous le faisons avec nos yeux , explique Jean-François Lalonde, professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université Laval, de passage à Vancouver pour la conférence.

Deux articles scientifiques de l'équipe de Jean-François Lalonde, professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université Laval, sont présentés lors de la conférence CVPR au sujet de la vision par ordinateur.

Le chercheur indique que la vision numérique permet aux ordinateurs d’interpréter des informations à partir d'images ou de vidéos captées par des caméras ou d'autres types de capteurs, dont des capteurs 3D et des caméras infrarouges.

Plusieurs applications de la vision par ordinateur sont déjà présentes dans les activités de la vie quotidienne.

Jean-François Lalonde prend l’exemple des téléphones intelligents qu’il est possible de déverrouiller à l’aide d’un doigt ou par reconnaissance faciale. [La vision numérique] peut être utilisée pour des applications de sécurité, d'identification ou de biométrie , indique-t-il.

« Ce sont des applications très courantes avec lesquelles on interagit, on n'y pense même plus. »