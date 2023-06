Des citoyens de Burnaby se mobilisent une nouvelle fois contre le pipeline Trans Mountain

À Burnaby, en banlieue de Vancouver, des citoyens, des membres du conseil municipal et des Premières Nations se sont à nouveau réunis pour s’opposer au projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain.

Ce n’est pas fini , lâche l’aîné autochtone Jim Leyden, aux côtés de Neelam Chadha, militante et organisatrice de la marche 'Hug the Mountain', qui s’est tenue dimanche près du site du terminal pétrolier maritime de Burnaby.

Même lorsque le projet d’agrandissement sera complété, le combat contre ce pipeline se poursuivra , confirme la conseillère municipale Alison Gu. Selon elle, le terminal de Burnaby pourrait être utilisé à d’autres fins que l'exploitation pétrolière.

Les citoyens et officiels réunis s’inquiètent des impacts du projet sur la région, à savoir les conséquences sur la qualité de l’air, sur les cours d'eau et les risques pour la faune et la flore du secteur qui abrite des espaces naturels protégés.

Ils craignent aussi de voir la montagne de Burnaby détériorée par le tunnel prévu dans le projet d’expansion de l’oléoduc.

L'oléoduc Trans Mountain, qui transporte du pétrole du comté de Strathcona, près d’Edmonton, jusqu'à Burnaby, en Colombie-Britannique, a été acheté par le gouvernement fédéral pour 4,5 milliards de dollars en 2018, après que l'ancien propriétaire, Kinder Morgan Canada, eut menacé d'abandonner son expansion en raison de l’opposition qu’il suscitait. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Et c’est sans compter les risques d’incendies sur le site du terminal pétrolier, ajoute Alison Gu.

À l’issue du projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain, le terminal situé près de quartiers résidentiels aura deux fois plus de réservoirs.

À terme, le projet doit permettre de tripler la capacité de transport de pétrole de l'Alberta vers le terminal de Burnaby.

Le projet est complété à plus de 80% et la mise en opération est prévue début 2024.