Plus de cent personnes marchent pour les hommes autochtones disparus et assassinés

Dimanche après-midi, une centaine de personnes ont défilé à Winnipeg pour la marche de la fête des Pères. Depuis six ans, celle-ci vise à sensibiliser au sort des hommes et aux garçons autochtones disparus et assassinés.

Entre 200 et 300 personnes y participent chaque année, selon l’une des organisatrices, Jill Wilson. Les manifestants se déplacent du centre de ressources pour démunis Thunderbird House (actuellement en rénovation), sur la rue Main, au Cercle Oodena, à la Fourche.

Chaque année, nous donnons à chacun le temps et l'espace pour prononcer à haute voix le nom de leur proche. Ainsi, nous prononçons ces noms individuellement, un par un, à haute voix pour que les gens puissent les entendre, s'en souvenir et qu'ils ne soient pas oubliés , explique l’organisatrice.

« Il est sept fois plus probable qu'un homme ou un garçon autochtone disparaisse ou soit assassiné. » — Une citation de Jill Wilson, organisatrice de la sixième édition de la marche de la fête des Pères

L’objectif du rassemblement est aussi de sensibiliser le public à une situation que Jill Wilson qualifie de « tragique ». Nous reconnaissons les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et nous devons faire de même pour nos hommes et nos garçons. , affirme-t-elle.

Matthew Davidson, un homme métis et cri, a participé à la manifestation. Vous savez, il y a des pères qui ont perdu la vie, qui ne pourront pas jouer ce rôle auprès de leurs enfants, et il y a des fils qui ont perdu la vie, qui eux ne seront jamais pères , rappelle-t-il.

Déconstruire les préjugés

Le frère de Verna Spence, Andy McKay, fait partie des jeunes hommes décrits par Matthew Davidson. Il a été assassiné en juillet 2021, à l’âge de 17 ans. C’est important pour moi d’être ici, parce que mon frère n’était pas membre d’une gang comme le racontaient les rumeurs. C’était un chanteur traditionnel, il faisait le tour des pow-wow. Il s'est produit partout dans la communauté, pour des personnes importantes de la ville, le chef de la police, etc. Je veux juste garder sa mémoire vivante.

Pour Isabel Daniels, qui travaille auprès de la communauté des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées ( FFADA) depuis 15 ans, ce genre de préjugés est trop fréquent. Beaucoup de gens croient que les hommes et les garçons autochtones sont responsables de leur triste sort, souligne-t-elle.

Quand nous avons commencé à militer pour nos femmes, beaucoup d'entre elles n’étaient pas prises en compte. Parce qu’on les voyait comme des toxicomanes, etc. Beaucoup de ces hommes disparus et assassinés viennent de milieux traditionnels [et jouent des rôles importants dans leurs communautés]. Nous devons commencer à montrer l'autre facette de nos hommes et à les humaniser pour que les gens s'intéressent à eux et aient de l’empathie pour leurs proches , poursuit Isabel Daniels.

Matthew Davidson marche avec son fils de huit ans, Jaxon, pour lui montrer le pouvoir d'une communauté qui se rassemble. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Selon Matthew Davidson, la marche de dimanche contribue à cet effort. Elle met de l’avant une communauté saine et le pouvoir de la communauté. Vous savez, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Donc le fait que l’on sorte en grand nombre, cela me prouve, et cela prouve à d'autres, qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent aussi et qu’il y a beaucoup de personnes bienveillantes.

Il était important pour lui d’être accompagné de son fils de 8 ans, Jaxon. J'ai grandi dans un environnement malsain. Je pense que si je participe à cet événement, c'est en grande partie pour pouvoir montrer à mes enfants à quoi ressemble une dynamique saine et ce qu'il faut faire pour défendre les intérêts des autres.

Sur le chemin de la guérison

Cette marche est organisée à la veille d’un rassemblement de guérison pour les familles d'hommes et de garçons autochtones assassinés ou disparus. L’événement axé sur la guérison des membres des familles et des survivants se déroule à portes closes lundi et mardi.

Il y aura des cercles de partage, des cérémonies du calumet, des cérémonies de guérison et des enseignements pour les hommes. Je pense que c'est le premier [événement] du genre au Manitoba. Je peux me tromper, mais je travaille dans ce domaine depuis 15 ans et je n'ai jamais assisté à une réunion pour ces membres de la famille déclare Isabel Daniels, qui a planifié l’événement.

Isabel Daniels croit que les membres des familles des hommes et des garçons autochtones disparus et assassinés devraient recevoir le même appui que ceux des victimes féminines. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Elle explique que [le] véritable objectif de ce rassemblement est de réunir les gens, les familles, afin de déterminer comment nous pouvons les soutenir. Elle ajoute que les personnes qui, comme elle, sont des membres des familles des FFADA disposent de beaucoup de soutien.

Malheureusement nous n'avons rien pour nos hommes et garçons autochtones assassinés et disparus. Ces mères, ces enfants qui ont perdu leur père, ces familles endeuillées n’ont aucun soutien et cela doit changer , s’exclame madame Daniels. Lorsqu’ils contactent les services de soutien pour les FFADA , ils sont refoulés en raison du sexe de leur proche. C’est injuste.

Pour elle, cela ne concorde pas avec la culture autochtone, nous sommes des gens inclusifs de nature.

« Nous ne pouvons pas nous attendre à soigner notre communauté, si nous n’en guérissons que la moitié. » — Une citation de Isabel Daniels, planificatrice du rassemblement de guérison

Selon les données de Statistique Canada, en 2021, environ 5 % des hommes de plus de 15 ans au Canada étaient autochtones, ils représentaient pourtant plus du quart des victimes (26,8 %) d’homicides de sexe masculin.