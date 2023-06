États-Unis : des ténors républicains critiquent Trump après son inculpation historique

Je ne peux pas défendre ce qui lui est reproché, a ainsi déclaré sur la chaîne NBC Mike Pence, candidat à la primaire républicaine pour 2024 face à Donald Trump dont il a été le vice-président.

M. Trump a comparu mardi devant un tribunal fédéral à Miami, une première pour un ancien président, pour avoir gardé des documents top secrets après son départ de la Maison-Blanche et avoir refusé de les restituer.

L'ancien président américain Donald Trump prononçant un discours devant ses partisans après sa comparution historique devant un tribunal fédéral à Miami. Photo : Reuters / AMR ALFIKY

Il a plaidé non-coupable, ouvrant la voie à un procès potentiellement très dommageable pour sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024.

Je pense qu'il devrait abandonner la course à la Maison-Blanche, a même déclaré l'ex-gouverneur de l'Arkansas et candidat à la primaire républicaine Asa Hutchinson sur ABC, estimant les allégations sérieuses et disqualifiantes .

Mark Esper, qui fut ministre de la Défense de Donald Trump, a lui jugé que si les accusations sont vraies, qu'elles contenaient des informations sur la sécurité de notre nation (...) cela pourrait être très préjudiciable à la nation , a-t-il déclaré sur la chaîne CNN.

« Personne n'est au-dessus des lois. » — Une citation de Mark Esper, ex-ministre de la Défense de Donald Trump

Il a jugé ces révélations troublantes .

L'ancien président américain Donald Trump saluant la foule devant un restaurant cubain à Miami où il s'est arrêté après sa sortie du tribunal. Photo : Getty Images / Alon Skuy

Ces remarques contrastent avec celles de nombreux républicains au Congrès qui ont, soit défendu Trump, soit refusé de le critiquer.

Mais certains candidats républicains à la présidentielle se retrouvent dans une position délicate, soucieux de montrer leur différence avec Donald Trump, tout en évitant de s'aliéner sa base loyale.

Mike Pence a ainsi souligné que l'ancien président méritait sa convocation devant le tribunal, tout en refusant de s'exprimer sur l'affaire jusqu'à ce qu'il (Donald Trump, NDLR ) ait eu l'occasion de porter son affaire devant le tribunal .

Je ne sais pas pourquoi certains de mes concurrents à la primaire républicaine présument que le président sera reconnu coupable , a-t-il aussi déclaré.

Selon l'acte d'accusation, l'ex-président stockait des documents confidentiels dans plusieurs pièces de sa résidence, y compris une salle de bain. Photo : Reuters / U.S. Justice Department

Donald Trump est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, dans des toilettes ou débarras de sa résidence de luxe Mar-a-Lago, en Floride, et d'avoir refusé de restituer ces documents malgré des injonctions judiciaires.

L'affaire est l'un des multiples dossiers judiciaires qui jettent une ombre sur sa course à un second mandat en 2024.