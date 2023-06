Plus de sept semaines après le début de la grève du transport scolaire en Outaouais , les chauffeurs d’autobus jaunes de l’entreprise Autobus Lasalle ont voté à 55 % contre une entente de principe survenue entre leur syndicat et l’employeur.

Au total, 70 des 93 chauffeurs ont exercé leur droit de vote dimanche après-midi au centre communautaire d’Otter Lake, dans le Pontiac.

L’agent syndical local du syndicat des Teamsters, Denis Ouellette, admet être un peu déçu , mais sans réellement être surpris par le résultat du vote.

On considère que c’est une offre qui est honnête et sensée.[...] [Mais] on s’y attendait. Il y avait un enjeu qui persistait au niveau de la négociation [sur la question] de l’admissibilité à l’assurance-emploi. Les chauffeurs ont fait valoir que c’est principalement l’un des points du litige , a commenté M. Ouellette.

Denis Ouellette, agent syndical local du syndicat des Teamsters Photo : Radio-Canada / GABRIEL LE MARQUAND PERREAULT

Le 1er mai va sans doute se poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire, a affirmé M. Ouellette.

L'entreprise Autobus Lasalle dessert notamment le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ainsi que la Commission scolaire Western Québec.

Déception parmi la clientèle

Le directeur du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, Denis Rossignol, est également déçu de ce résultat. À présent, il souhaite que l'employeur et les chauffeurs parviendront à une entente, le plus vite possible.

Nous espérons vraiment un retour à la normale cet automne. Pour nous, ça serait inadmissible qu’il n’y ait pas de transport à la rentrée scolaire. [...] Ça a un impact majeur auprès des élèves et des parents , a fait valoir M. Rossignol.

Denis Rossignol, directeur du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais Photo : Radio-Canada

De son côté, l'entreprise Autobus Lasalle a affirmé qu'elle souhaite poursuivre les négociations de bonne foi pour en arriver à une entente qui permettra un juste équilibre entre les demandes syndicales et la capacité de payer de l’entreprise.

Par ailleurs, une entente de principe est intervenue entre le syndicat et l’entreprise Bigras Transport. Elle sera soumises aux chauffeurs de l'entreprise prochainement.

La situation de l’entreprise Autobus Campeau, quant à elle, reste dans le statu quo.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault