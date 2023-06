Festival bateaux-dragons : une somme record amassée pour la Fondation Arianne

L'ambiance était festive sur les lieux, dimanche. Après huit ans, le Festival bateaux-dragons Saguenay est de plus en plus populaire, constate Martin Tremblay, qui est le promoteur de l’événement.

On voit une croissance, puis on voit vraiment un changement au sein des équipes. Au début, les gens arrivaient ici et ils n'étaient pas vraiment préparés. Cette année, ils arrivent avec des poêles barbecue, des glacières et ils décorent leur chapiteau , a-t-il souligné.

Les inscriptions à l’événement avaient dû être fermées après trois semaines cette année. L’organisation a même dû ajouter des places disponibles.

Le Festival bateaux-dragons a attiré environ 4000 participants sur deux jours. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

35 000 $ amassés pour la Fondation Arianne

La compétition qui rassemble plusieurs équipes formées par des entreprises a réussi à amasser un record de 35 000 $ pour la Fondation Arianne, qui aide les familles qui ont un proche qui reçoit des traitements médicaux à l'extérieur de la région.

Depuis la toute première édition de l’activité, plus de 200 000 $ ont été remis à l'organisme.

La fondation souhaite doubler le nombre de familles aidées au cours des prochaines années. L’organisme aide de 15 à 20 familles par année présentement, indique le président de l’organisme, François Gagnon.

On rembourse des frais de déplacement comme l'essence, le logement, la nourriture , a-t-il expliqué.

François Gagnon est le président de la Fondation Arianne. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Plus de 10 000 spectateurs ont encouragé les participants au Festival bateaux-dragons cette fin de semaine, selon l’estimation des organisateurs.

D’après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque