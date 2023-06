Un homme accusé de trois homicides à Sudbury s’évade de prison

Joel Roy, 33 ans, aurait fui l'établissement samedi soir et est toujours en liberté dimanche soir.

Selon les autorités, l’individu était en garde à vue pour trois homicides récents, dont aucun n'a encore fait l'objet d'un procès.

Des communiqués de presse antérieurs de la police montrent que Joel Roy a été inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré en décembre 2022 après une fusillade présumée dans un hôtel local.

Le fugitif mesure 1,67 m et pèse environ 68 kg avec une corpulence moyenne. Il a les cheveux châtain clair mi-longs qui peuvent être attachés en queue de cheval, des yeux verts, une cicatrice sur la joue droite et des tatouages ​​sur la poitrine et l'avant-bras droit.

La police avertit le public de ne pas l’approcher.

Avec les informations de La Presse canadienne