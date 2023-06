22 points de suture à l’abdomen à cause d’une brosse à barbecue

Peter Kirkegaard, ancien Calgarien qui vit à Terrace, en C.-B., depuis 10 ans, a commencé à se sentir mal au début du mois de juin, après avoir mangé de l’orignal grillé au barbecue.

Après trois jours de vomissements et de diarrhée, l’homme de 60 ans s’est rendu à l’hôpital où les médecins ont pensé à un virus. Les pilules anti-nausées n’agissant pas, il est retourné à l’hôpital deux jours plus tard, mais encore une fois, il s’est vu seulement prescrire des pilules contre les vomissements.

Son état s’est empiré. Une pression artérielle élevée et un rythme cardiaque erratique se sont ajoutés aux difficultés pour manger.

À la troisième visite aux urgences, son épouse a exigé une radiographie qui a révélé la présence d’un objet dans l'intestin grêle de Peter Kirkegaard: un petit fil métallique provenant d’une brosse à barbecue.

Une simple brosse à barbecue en métal peut vous mener à l'hôpital Photo : CBC

[Le fil] poussait contre mon pancréas, donc ça allait faire encore plus de dégâts , raconte-t-il. Si ma femme n’avait pas été là, va savoir ce qu’il se serait passé.

Les médecins ont dû lui ouvrir l’abdomen pour récupérer l’intrus.

« C’est une sacrée cicatrice, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. » — Une citation de Peter Kirkegaard, blessé par un poil métallique

Une chose est sûre, Peter Kirkegaard refuse maintenant de manger tout aliment grillé au barbecue s’il ne sait pas comment celui-ci a été nettoyé. N’utilisez pas ces machins de métal , conseille-t-il.

Peter Kirkegaard a récolté 22 agrafes chirurgicales à l'abdomen pour déloger le fil métallique qu'il avait ingéré sans le savoir. Photo : Tabatha Kirkegaard

De nouvelles normes pour ce type de brosses ont été établies en décembre 2019. Des étiquettes d’avertissement doivent accompagner le produit et les fabricants doivent faire des tests pour réduire le risque que les fils métalliques ne se détachent.

Entre le 1er avril 2011 et le 14 juillet 2022, 38 cas de blessures liées à l’ingestion ou à l’inhalation des poils de brosse et ayant nécessité une visite aux urgences ont été répertoriés dans le Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes. Plus du tiers de ces blessures ont conduit à un séjour hospitalier.

Santé Canada recommande d’inspecter régulièrement la brosse, les grilles du barbecue et de changer ses brosses à poil métallique chaque saison. D’autres outils de nettoyage sans poils de fer sont également en vente dans le commerce.

Avec les informations de Jonathon Sharp