Malgré les tensions croissantes, Blaine Higgs ne veut pas déclencher des élections

Dimanche en entrevue, Blaine Higgs a dit qu’il essaie de trouver une voie à suivre en ce qui concerne la gestion des changements, mais a reculé sur une déclaration datant du 8 juin, quand il a dit qu’il était prêt à déclencher des élections sur cette question.

« Je ne veux pas aller en élection et ce n’est pas mon intention de le faire. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du N.-B.

La controverse croissante à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick découle de l’examen et des changements apportés par le gouvernement à la politique 713, qui établit des normes minimales pour les écoles afin d’assurer un environnement sécuritaire, accueillant et inclusif pour les élèves LGBTQ+.

À Fredericton, la question de la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles divise la classe politique. Photo : Radio-Canada

Parmi les changements qui suscitent le débat, il y a le fait que les élèves de moins de 16 ans doivent maintenant obtenir la permission de leurs parents pour que les enseignants et le personnel utilisent leurs noms et pronoms choisis.

Blaine Higgs a défendu le changement, affirmant que l’information sur un enfant ne devrait pas être cachée à ses parents.

Rébellion de plusieurs de ses principaux ministres

La menace d’une élection sur cette question a été soulevée par le premier ministre après qu’il ait fait face à une rébellion de plusieurs de ses principaux ministres en réponse à l’examen des politiques.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs à l'occasion du discours sur l'état de la province le 9 février 2023 à Fredericton. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Six ministres et deux députés d’arrière-ban ont refusé d’assister à la séance du 8 juin de l’Assemblée législative pour exprimer notre déception extrême face à un manque de processus et de transparence , ont-ils déclaré dans un communiqué.

Depuis, un des huit ministres a démissionné du cabinet de Higgs.

Jeudi, après avoir entendu M. Higgs parler à l’Assemblée législative de sa conviction que la dysphorie sexuelle est devenue à la mode et de la façon dont il croit qu’une acceptation accrue de cette maladie nuit aux enfants et exclut les parents, l’ancienne ministre Dorothy Shephard s’est levée et a quitté la Chambre.

Critique du style de gouvernance de Blaine Higgs

En entrevue, Mme Shephard a déclaré que son départ était attendu depuis longtemps et qu’elle s’inquiétait de l’approche du gouvernement à l’égard de certains sujets, comme la politique 713.

Lettre de démission de Dorothy Shephard. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

J’ai simplement décidé qu’il était temps , a-t-elle dit.

« Je ne pensais pas pouvoir accomplir quoi que ce soit de plus dans ce Cabinet avec ce premier ministre. » — Une citation de Dorothy Shephard

Mme Shephard est critique du style de leadership de Blaine Higgs, disant qu’il est difficile et qu’il ne forme pas des relations facilement .

Dorothy Shephard est le troisième ministre à démissionner du Cabinet, les deux autres étant l’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy, qui a démissionné en octobre 2022 et qui siège maintenant comme indépendant, et l’ancien vice-premier ministre Robert Gauvin, qui a démissionné en février 2020 et qui siège maintenant comme libéral.

En réponse aux critiques de Mme Shephard, le premier ministre Higgs a indiqué qu’il reconnaît que les décisions prises à l’Assemblée législative ne seront pas toutes unanimes, mais la majorité des membres du caucus ont convenu qu’ils devaient trouver une voie à suivre pour la politique 713.