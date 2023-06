Conditions difficiles et participants courageux à l’Ultra Trail Gaspesia 100

La huitième course Ultra Trail Gaspesia 100, qui s’est terminée dimanche à Percé, s'est déroulée malgré des conditions météorologiques loin d'être optimales pour les participants.

La pluie et le froid ont testé l’endurance des coureurs. Néanmoins, la bonne humeur était au rendez-vous sur la ligne d’arrivée.

[C’était] super bien, j'ai eu du gros fun. J'ai jamais vu autant de boue dans une course! C'était une course épique selon moi , s’exclame Catherine Pouliot, qui a participé à la course en sentier de 15 km.

« Les conditions, c'était de pire en pire en trois jours. C’était le fun, mais c'était aussi le temps que ça finisse. » — Une citation de Jean-Simon Bigras, participant de l’Ultra Trail Gaspesia 100

Dans les sentiers, les coureurs ont pu profiter de feux et de couvertures pour se réchauffer. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

La météo défavorable en a forcé plusieurs à abandonner. D’autres n’ont pas eu le choix de s’adapter pendant le parcours. Ça a notamment été le cas de Maggy Papineau, venue des Laurentides pour courir le 100 km, qui a trouvé l’événement challengeant .

J'étais partiellement préparée, parce que par chez moi, les conditions sont vraiment très différentes. Courir sur la plage, le parcours est très bucolique, mais dans les sentiers, c'était très boueux. J'ai fait un changement [de tenue] à mi-chemin, parce que j'ai jeté mes vêtements tellement il y avait de la boue , raconte-t-elle.

Malgré le mauvais temps, la coordonnatrice aux opérations de l’Ultra Trail Gaspesia 100, Catherine Cyr, se montre satisfaite de la participation cette année.

Catherine Cyr est coordonnatrice aux opérations de l’Ultra Trail Gaspesia 100. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

On a connu une forte croissance depuis la première édition. Cette année, on attendait 1300 personnes à Percé pour le weekend , indique-t-elle.

Différents parcours traversant Percé et son arrière-pays et longeant la mer étaient proposés sur des distances allant de 5 à 160 km. Pour les coureurs inscrits sur les plus longues distances, la course a même débuté vendredi.

Bruce Guitard est un des seuls participants à avoir réussi le parcours de 160 kilomètres, qu’il a terminé en environ 30 heures. Il explique que c’était une épreuve autant physique que mentale.

La grosse chose, c’est juste de donner un gros coup quand y’a des hauts, parce que tu sais que ça va pas durer longtemps, tu sais qu’il y a un bas qui s’en vient. Mais quand t’es dans le bas, il faut le laisser passer, il ne faut pas s’y opposer [...]. C'est long là, c'est 30 heures, alors ne regarde pas trop ta montre et continue à avancer , indique-t-il en guise de conseil.

Les différents parcours de l'Ultra Trail Gaspesia 100 traversent Percé et son arrière-pays et longent la mer. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Charlotte Levasseur-Paquin a quant à elle parcouru 100 km en 18 heures et 56 minutes.

On avait une bonne partie [de la course] la nuit, on a fini à 3 h du matin, il n’y avait pas un chat à l'arrivée, sauf les bénévoles, donc oui, ça impliquait de courir la nuit à la frontale dans la montagne , raconte-t-elle.

C’est la première fois que la coureuse parcourait 100 kilomètres, une distance qui demande de la préparation.

Il faut être capable de faire du sport pendant 19 heures, donc c’est beaucoup de volume. Tu cours le plus souvent possible, tu mets des kilomètres dans ta semaine, pour être capable d’endurer ce stress mécanique-là , explique-t-elle.

Maggy Papineau aussi courait 100 kilomètres pour la première fois. Cette mère de deux enfants assure que l’organisation est la clé de l’entraînement.

Il y a des semaines plus condensées que d’autres. En général, aux quatre semaines il y a comme un espèce de weekend choc où on attaque un 8 heures d’entraînement total dans la fin de semaine, plus des courses d’environ 40 minutes la semaine, c’est faisable , confie-t-elle.

Les organisateurs de l'Ultra Trail Gaspesia 100 espèrent que l'an prochain les coureurs, mais aussi le beau temps, seront au rendez-vous.

D’après le reportage de Stéphanie Rousseau