Une Française empêchée de travailler comme préposée aux bénéficiaires

Sandrine Rapiné est une Française qui a choisi de venir s’installer à Rimouski il y a un an pour suivre une formation en aide à la personne. Depuis le 17 mai, elle est diplômée et peut, en théorie, travailler au sein de maisons pour aînés et de centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Cependant, il est impossible pour elle de commencer à exercer sa nouvelle profession : elle doit attendre de recevoir un permis de travail de la part du gouvernement fédéral, ce qui pourrait prendre jusqu'à plusieurs mois.