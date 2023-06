L’interdiction d’accès en forêt élargi en raison des prévisions météorologiques

La vague de chaleur attendue cette semaine dans les régions les plus touchées et l’absence de précipitations prévue a amené le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MNF) à prendre cette décision.

Après avoir levé en majeure partie l’interdiction d’accès qui touchait le nord-ouest du Québec mercredi, le ministère a décidé dimanche d’élargir le territoire touché.

En plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’élargissement de l’interdiction touche également le Nord-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et la Mauricie.

Québec élargit l'interdiction d'accès à la forêt dans le nord-ouest de la province. La mesure entrera en vigueur lundi à midi. Photo : Photo: ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Dans la région, l’accès en forêt et aux chemins forestiers sera de nouveau interdit lundi à midi dans le nord du Lac-Saint-Jean.

Le nord des MRC de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-Roy et du Fjord-du-Saguenay est plus précisément touché.

La zone ciblée est semblable à celle qui faisait l’objet d’une interdiction d’accès, avant que le ministère n’allège ses mesures mercredi. Elle reste cependant davantage concentrée dans le nord de la province.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, demandait samedi que Québec impose de nouvelles restrictions. L’élue et le Grand Conseil des Cris et le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James avaient envoyé une lettre au MNF pour en faire la demande.

Vendredi, des villégiateurs de la zec des Passes, au nord du Lac-Saint-Jean, étaient heureux de pouvoir retourner en forêt constater l’état de leur chalet.