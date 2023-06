La Grande Traversée d’Anabelle Guay a commencé

Elle se prépare depuis deux ans et ça y est! Anabelle Guay a commencé sa Grande Traversée. Elle va parcourir 1250 km, à vélo, à pied et à la rame, avec une idée en tête: promouvoir la diversité corporelle dans le sport.

Longtemps je me suis demandé: "Est-ce que je vais arriver à ce 18 juin-là?" , a lâché Anabelle devant ceux qui s'étaient réunis pour l'encourager sur la ligne de départ.

Ce départ, elle l'a attendu. Elle sort tout juste d'un périple de deux ans qui a mené à cette grande traversée. C'est quand même deux ans d'efforts constants, pour moi, c'est incroyable de voir tout le monde rassemblé aujourd'hui.

Anabelle Guy a amassé 100 000 $ de financement pour donner vie à son projet. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

L'aventurière a festoyé avec ses proches avant de se lancer dans le vide, toute seule.

« Je m'apprête à faire un premier 750 km à vélo. Donc d'ici, de Sherbrooke, jusqu'au pied du mont Albert en Gaspésie. Ensuite, je vais marcher dans le sentier international des Appalaches, 20 à 25 jours, pour un 250 km. Puis finalement, la dernière section sera en bateau à rames océaniques, pour je ne sais pas combien de jours cette fois-ci. » — Une citation de Anabelle Guay

À 14 h dimanche, le départ était donné. La première partie se faisait accompagner jusqu'à Saint-Denis-de-Brompton, après quoi, Annabelle est laissée à elle-même. Elle est autonome, mais elle est soutenue par ses parents et sa mentore, Mylène Paquette.

L'émotion est vraiment à fleur de peau. On dirait qu'on était tellement dans la technique dernièrement qu'on n'y pensait pas tant que ça, a mentionné sa mère, Manon Turbide avec émotions. Quand elle m'a annoncé cet automne que le bateau était arrivé au port d'Halifax, qu'il fallait aller le chercher. Je me suis dit : "OK, c'est vrai, ça part" , a raconté son père, Patrice Guay.

« L'importance, c'est de le faire! » Cette phrase est bien en évidence pour les moments plus difficiles. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

« Ça va faire la différence quand je vais lui expliquer comment, moi, je me suis sentie dans plein de situations. Peut-être qu'elle va pouvoir se dire : "Ah! OK, c'est normal ce que je suis en train de ressentir là!" » — Une citation de Mylène Paquette, aventurière et mentore d'Annabelle

Et chaque coup de pédale ou de rame d'Annabelle véhiculera un message bien précis, soit celui de l'inclusion de la diversité corporelle dans le sport. Un documentaire sera d'ailleurs réalisé sur son aventure.

« Longtemps, je me suis sentie différente dans la pratique de sports, de plein air. Je ressemblais à pas grand monde, je n'étais pas la première arrivée au sommet des montagnes en fait. C'est sûr que pour moi, cette mission était super importante parce que ça m'accompagne depuis que je suis toute jeune. » — Une citation de Anabelle Guay

On ne peut pas s'imaginer qu'une fille qui est ronde comme Annabelle puisse être athlète ou aventurière, indique Mylène Paquette. Défaire ces stéréotypes-là, c'est ce qui m'a vraiment interpellée dans ce projet.

Il y avait de la fébrilité dans l'air pour le départ d'Anabelle. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Déjà, les jeunes et moins jeunes sont inspirés. Un beau projet comme celui d'Annabelle, c'est une belle fenêtre sur l'inclusion , pense Luce Dumont. C'est un beau modèle pour pouvoir la suivre nous aussi, selon Isaac Chaloux. Réaliser nos rêves et faire un beau projet comme elle.

Si la journée de célébrations est finie, l'aventure d'Annabelle, elle, ne fait que commencer. Je ne peux pas dire que je suis confiante à 100 %, je sais qu'il va y avoir des doutes souvent, mais je suis prête à me lancer dans ce défi.

D'après le reportage de Pierrick Pichette