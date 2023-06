Violence et itinérance dans le Village : « On touche le fond du baril »

Des restaurateurs du Village, à Montréal, considèrent sérieusement la possibilité de fermer leurs terrasses, qui sont désertées par les clients en raison de la montée de la violence dans le secteur. Ils pressent les autorités municipales d’agir rapidement pour ramener un certain sentiment de sécurité sur cette artère dévisagée par l’itinérance, la délinquance et la toxicomanie.

Le Cocktail est l’un des nombreux bars de la rue Sainte-Catherine Est, au cœur du Village. Depuis une dizaine d'années, sa terrasse est très fréquentée pour les 5 à 7, avant les spectacles de drag queens ou les soirées karaoké. Mais pas cette année.

Même s’il y a toujours eu de l’itinérance et de la toxicomanie dans le quartier, le phénomène semble s’aggraver et a des conséquences importantes sur les commerçants.

Cette année, il y a quelque chose qui se passe. C’est pire que jamais , lance Luc Généreux, copropriétaire du bar Le Cocktail. Il remarque que les incidents autour de son commerce sont plus nombreux et plus violents.

« Les gens [dans la rue] sont agressifs avec nos clients, avec notre personnel. Ça rend la situation difficile au point où les gens ne veulent plus venir sur la terrasse » — Une citation de Luc Généreux, copropriétaire du bar Le Cocktail

Ils vont quêter avec une certaine insistance, ça peut être violent. Il y a aussi des bagarres entre ces gens-là. Ça n'offre pas un bon spectacle et ça n'a rien de rassurant , poursuit-il.

Au Bar Rocky, la situation devient également de plus en plus difficile à gérer. Là aussi, l’avenir de la terrasse semble incertain.

La mienne, je l’ai montée ce matin , explique le serveur Serge McMahon. Mon boss m’a appelé et m’a dit "Serge, rempile ça". Les gens ne viennent plus à cause de la violence dans la rue. Et il y a aussi beaucoup de drogue.

Des commerçants déplorent le manque d’effectifs policiers et le désengagement général envers le Village. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Une question de coût et de sécurité

Parce qu’elles attirent moins de clients, les coûts d’exploitation des terrasses semblent soudainement trop élevés pour les bénéfices engendrés.

On est rendu à l’étape où on pense que la terrasse nous nuit plus qu’elle nous aide , témoigne Luc Généreux.

Pour l’installer, il y a les coûts de construction et il faut qu’on loue l’espace. Ce n’est pas gratuit. Il y a des frais assez élevés dans l’ensemble. On embauche du personnel pour la terrasse, et il se plaint qu’il ne fait pas de pourboires parce qu’il n’y a pas de client. C’est un cercle vicieux.

Pour Régis Menétrey, propriétaire du café La Mie Matinale, fermer la terrasse devient carrément une question de sécurité pour ses clients.

« Il y a beaucoup de délinquance, d’agressions verbales, même des gens qui viennent voler dans les assiettes des clients. C’est terrible. » — Une citation de Régis Menétrey, propriétaire du Café la Mie Matinale

En 25 ans, il n’a jamais vu pareille situation dans le Village.

Ça devient rock and rock , dit-il. Habituellement, il y a un peu de délinquance, mais là c’est pire que pire. On touche le fond du baril. Tous les jours je ramasse cinq six seringues derrière. Ils viennent faire leurs besoins derrière la porte du magasin. C’est quelque chose.

Le SPVM sur les lieux d'un crime rue Saint-Catherine à l'intersection Beaudry. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Gagnon

Un plan attendu

Luc Généreux est catégorique : si la Ville ne réagit pas dans les prochains jours, il cessera d’exploiter sa terrasse.

Notre première ligne à nous, c’est la Ville. Si il faut qu’elle aille chercher des ressources au provincial, qu’elle y aille. Mais qu’elle arrête de juste dire qu’elle va le faire. Ça fait des années et des années que ça dure , insiste M. Généreux.

J’aimerais ça que Valérie Plante vienne prendre un verre sur ma terrasse incognito, qu’on ne la reconnaisse pas, et qu’après elle vienne me faire un compte-rendu de son expérience client.

Tout comme M. Généreux, Serge McMahon déplore le manque d’effectifs policiers et le désengagement général envers le Village.

Josefina Blanco, conseillère municipale et responsable au comité exécutif du dossier de l’itinérance, assure que la Ville prend la situation très au sérieux et travaille fort pour y remédier. Malgré les effectifs augmentés de la police dans le secteur et la présence de ressources communautaires, elle reconnaît que ce travail prendra du temps et des efforts soutenus.

« Oui, il y a des efforts qui sont déployés spécifiquement pour ce secteur. Mais on entend les commerçants et on va aller à leur rencontre pour voir s’il y a d'autres pistes de solutions qu’on peut mettre en œuvre […] Pour voir si on peut intensifier ou ajuster certaines actions. » — Une citation de Josefina Blanco, conseillère municipale et responsable au comité exécutif du dossier de l’itinérance

La Ville déposera cette semaine sa stratégie globale pour le Village. Ce plan est entendu impatiemment par les commerçants du secteur, les groupes communautaires, et par la députée locale Manon Massé.

Selon la Ville, une quarantaine de ressources policières supplémentaires ont été ajoutés dans le secteur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Je comprends les gens et les restaurateurs de se demander comment ils peuvent se protéger. J’invite la Ville de Montréal à déposer son plan le plus rapidement possible, on va travailler main dans la main avec elle là- dessus , a indiqué la députée de Québec solidaire.

Elle avait également un message pour Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

J’invite M. Carmant à faire descendre l’argent qu’on lui demande depuis des mois, pour ouvrir une ressource où les gens vont pouvoir aller se déposer dans la journée. Il n'y a plus de centre de jour. Ça prend ça. Ça prend des travailleurs de rue , affirme-t-elle.

La sécurité c’est fondamental et je ne veux pas accepter que la solution soit qu'on ferme les commerces.

- Avec les informations de Kim Vermette, Gabrielle Proulx et Xavier Savard-Fournier