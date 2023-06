Une fête des pères à la hauteur

Léophane Renaud et ses trois garçons, Gabriel, Simon et Olivier, ne voulaient pas rater cette invitation, d'autant plus qu'elle se déroule pour la fête des Pères.

Cette journée au centre d'aventures d'Arbraska revêtait un caractère spécial pour le père monoparental. C'est une fête aujourd'hui. Ça fait quatre ans qu'on vient ici avec le même groupe. Pour moi aujourd'hui, la fête des Pères, c'est une journée de victoire j'ai la garde, j'ai tout avec moi : mes enfants.

« Je suis vraiment ému quand je vois ça : des papas avec leurs enfants. Je vois vraiment le sens du mot père. Parce que n'importe qui peut être papa même quelqu'un au coin de la rue, il va être papa mais jouer le rôle d'un bon père, c'est différent. » — Une citation de Bakary Sy

Après avoir passé plusieurs années seul avec ses deux filles, Bakary Sy fait maintenant partie d'une famille recomposée qui comporte aussi ses défis. Avec ma conjointe, des fois on a nos hauts et nos bas. Tu sais, ce sont des enfants. Parfois, des enfants disent : Ah, ça, ce n'est pas mon père ou ce n'est pas ma mère, mais il faut être unis.”

Le Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie (RAME) à Sherbrooke et les Maisons de la famille de Granby, Cowansville et Bedford organisent cette activité depuis sept ans grâce au Regroupement de la valorisation de la paternité et des centres Arbraska.

« Ce que je trouve beau avec le regroupement, c'est qu'on nous donne plein d'outils pour voir comment on vit notre paternité. Avant, on disait que le père était le pourvoyeur, qui faisait juste amener l'argent à la maison et quand il était là, il était fatigué et il dormait. Là maintenant, je regarde les pères, c'est très beau ce qu'ils font avec les enfants. » — Une citation de Pierre Gagnon, animateur auprès des pères du RAME

Ça prend surtout de la résilience, de la bienveillance, ce sont de bons [pères] en 2023. Ça prend de la patience et surtout de la présence. On va continuer dans les rimes, mentionne l'intervenant au café-rencontre du RAME, Steve Côté. La présence, c'est ce qu'on tente de mettre le plus en importance.

D’après le reportage de Jean Arel